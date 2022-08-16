Паломники обвинили алматинскую турфирму в сорвавшемся хадже

Казахстанские верующие требуют вернуть им деньги за несостоявшийся хадж в Мекку. Они планировали отправиться к мусульманским святыням еще в начале лета и обратились в компанию, которая обещала организовать поездку, сообщает Zakon.kz.

Стоимость тура была недешевая – от 2 млн тенге. В итоге путевки купили 23 паломника, но путешествие так и не состоялось. В полиции уже начали расследование по факту мошенничества, сообщает КТК.

Совершить хадж в Мекку для Гуламсахи Айткожи – цель всей жизни. Чтобы осуществить заветную мечту, мужчина обратился к родственникам. Приобрести путевки для пенсионера и его супруги помогали все близкие. Собрав необходимую сумму, житель Туркестана пошел в алматинскую турфирму. Но позже об этом пожалел.

За две путевки мы отдали 4 млн 400 тыс. тенге. Эти деньги нам помогла собрать родня. Теперь мы не знаем, что им сказать. Ведь поездки не было, и деньги вернуть тоже не можем, потому что туроператор не возвращает. Сами мы приехали из Туркестана. Уже на протяжении двух месяцев ездим, чтобы добиться возврата. Гуламсахи Айткожа

Вернуть деньги не могут еще два десятка верующих. Сегодня они в очередной раз отправились в офис турфирмы. Но там никого не обнаружили.

Ерлан Абудакасимов вину свою признает, но никаких действий по возврату денег он не совершает. Только обещания – сегодня, завтра, послезавтра. В общей сложности нас 23 человека. Каждый из нас сдал по 2,5-3 млн тенге. Марат Уалиев

Спустя несколько часов руководитель компании все же вышел на связь с клиентами. Он заявил, поездка в хадж сорвалась не по его вине. И пообещал вернуть все деньги.

Компании, с которыми я договорился о поездке, не забрали людей. Сейчас они возвращают деньги. Вернут 20 800 долларов. До этого 10 паломников получили деньги. И остальным вернем. Руководитель турфирмы Ерлан Абдукасимов

Но люди обещаниям не верят. Обманутые клиенты написали заявление в полицию.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ст. 190, это мошенничество. Создана следственно-оперативная группа, в состав которой вошли сотрудники криминальной полиции и следственного управления. Официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек

Если вину директора турфирмы докажут, ему грозит длительный тюремный срок. Между тем в Духовном управлении мусульман Казахстана напомнили: организацией хаджа в нашей стране занимаются всего 14 турагентств.