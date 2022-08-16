В Узбекистане до смерти избили трехлетнюю девочку

Мать ребенка уехала на заработки в Турцию. Маленькая девочка осталась с тетей. Женщина избивала трехлетнюю девочку на регулярной основе, сообщает Zakon.kz.

Прокуратура Узбекистана сообщила, что трехлетнюю девочку жестоко избила родственница. В результате девочку госпитализировали. Однако в больнице она скончалась от полученных телесных повреждений, сообщает Kun.uz.

Правоохранители возбудили дело по статье 104 УК РУ (умышленное тяжкое телесное повреждение). Женщину, которая до смерти избила ребенка, задержали и поместили под стражу.