Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В Узбекистане до смерти избили трехлетнюю девочку

трехлетняя девочка погибла в Узбекистане Фото: pixabay
Мать ребенка уехала на заработки в Турцию. Маленькая девочка осталась с тетей. Женщина избивала трехлетнюю девочку на регулярной основе, сообщает Zakon.kz.

Прокуратура Узбекистана сообщила, что трехлетнюю девочку жестоко избила родственница. В результате девочку госпитализировали. Однако в больнице она скончалась от полученных телесных повреждений, сообщает Kun.uz.

Правоохранители возбудили дело по статье 104 УК РУ (умышленное тяжкое телесное повреждение). Женщину, которая до смерти избила ребенка, задержали и поместили под стражу.

Читайте также

Паломники обвинили алматинскую турфирму в сорвавшемся хадже

Взрыв в многоэтажке Темиртау: аким объявил режим ЧС

Девушка выбросилась с 25-го этажа в Алматы

Данияр Кунафин
Узбекистан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Заморозки ожидаются в Казахстане
Заморозки ожидаются в Казахстане
министр просвещения РК
Аймагамбетов рассказал, cколько денег потратил на школьную форму для своего ребенка
Наследование пенсионных накоплений: что нужно знать
Наследование пенсионных накоплений: что нужно знать
курс иностранных валют в обменниках
Курсы валют на 16 августа в обменных пунктах Казахстана
увеличенная популяция майны вытесняет местных птиц
Орнитологи: завезенная майна вытесняет «коренных» пернатых Алматы
курс иностранных валют на торгах
Курс доллара продолжает снижаться на торгах
напиток
Две вредные привычки способны продлить жизнь – врач
глава Минторговли
Новый глава МТИ о дефиците сахара: Решение на поверхности, мы живем не на Луне
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления