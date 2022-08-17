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В Петропавловске нашли двух потерявшихся мальчиков

полиция, розыск Фото: polisia.kz
Тревожный вечер провела семья из Кызылжарского района. Они приехали к родственникам в Петропавловск и потеряли сыновей 6 и 8 лет. Сначала отец искал их самостоятельно, около 21:00 обратился в полицию, передает Zakon.kz.

В поисках были задействованы все службы. Сотрудники ювенальной полиции и оперативники прочесывали окрестности. Они проверяли все места, где могли спрятаться заигравшиеся дети. Патрули искали ребят на людных улицах.

Найти мальчиков помогли неравнодушные горожане. Около полуночи на канал «102» поступил звонок: двое малолетних детей без сопровождения взрослых сидят на скамейке в районе магазина. На место тотчас был направлен патруль, который вернул ребят переволновавшимся родителям. Мальчики пояснили, что заблудились.Начальник отделения ювенальной полиции отдела МПС УП города Петропавловска Эльмира Абушева

Стражи порядка напоминают родителям о том, что необходимо разъяснять детям:

  • если они потерялись, следует быть осторожными в общении с незнакомцами, никуда с ними не ходить;

  • нужно подойти к полицейскому, либо к женщине, лучше всего с ребенком, и попросить о помощи;

  • можно зайти в магазин и попросить продавца позвонить в полицию.

Если у ребенка есть хронические заболевания, либо вы не уверены, что он может точно назвать адрес проживания, положите ему в карман записку со своими контактами.

Также обязательно нужно знать круг общения детей, номера друзей и их родителей.

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Ирина Лукичева
Петропавловск
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