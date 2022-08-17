Останки погибшего во время ВОВ казахстанского воина доставили в Нур-Султан из Москвы

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Военным бортом Вооруженных сил РК в Нур-Султан из Москвы доставлены останки казахстанского воина Калея Дузбаева, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РК, передает Zakon.kz.

Уроженец Западно-Казахстанской области Калей Дузбаев пал смертью храбрых в боях под Ленинградом, где этим летом поисковики нашли его останки. Фото: пресс-служба Минобороны РК Место погребения воина, родившегося в ЗКО в 1902 году, было найдено 9 июля членами поискового отряда «Заслон» в Тосненском районе Ленинградской области. Его личность была установлена благодаря сохранившейся записке в солдатском медальоне. Пресс-служба Минобороны РК Фото: пресс-служба Минобороны РК Памятные мероприятия и перезахоронение останков Калея Дузбаева с воинскими почестями пройдут в Западно-Казахстанской области. Фото: пресс-служба Минобороны РК Читайте также Касым-Жомарт Токаев освободил от должности Ерлана Тургумбаева

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