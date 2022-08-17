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Останки погибшего во время ВОВ казахстанского воина доставили в Нур-Султан из Москвы

Останки погибшего во время ВОВ казахстанского воина доставили в Нур-Султан из Москвы Фото: пресс-служба Минобороны РК
Военным бортом Вооруженных сил РК в Нур-Султан из Москвы доставлены останки казахстанского воина Калея Дузбаева, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РК, передает Zakon.kz.

Уроженец Западно-Казахстанской области Калей Дузбаев пал смертью храбрых в боях под Ленинградом, где этим летом поисковики нашли его останки.

Останки погибшего во время ВОВ казахстанского воина доставили в Нур-Султан из Москвы

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Место погребения воина, родившегося в ЗКО в 1902 году, было найдено 9 июля членами поискового отряда «Заслон» в Тосненском районе Ленинградской области. Его личность была установлена благодаря сохранившейся записке в солдатском медальоне.Пресс-служба Минобороны РК

Останки погибшего во время ВОВ казахстанского воина доставили в Нур-Султан из Москвы

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Памятные мероприятия и перезахоронение останков Калея Дузбаева с воинскими почестями пройдут в Западно-Казахстанской области.

Останки погибшего во время ВОВ казахстанского воина доставили в Нур-Султан из Москвы

Фото: пресс-служба Минобороны РК

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