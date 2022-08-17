Ситуация в Украине: Генсек ООН приедет во Львов, арестованы активы российского предприятия

Финляндия не планирует аннулировать уже выданные россиянам шенгенские визы.

Глава МИД Литвы предложил на уровне ЕС аннулировать все выданные россиянам туристические шенгенские визы.

Эстония может на законных основаниях не впускать на свою территорию российских граждан, получивших шенгенские визы в других странах ЕС – глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

Польские чиновники отказывают россиянам в разрешениях на временное пребывание и работу, ссылаясь на рекомендации Агентства внутренней безопасности, пишет Trojmiasto.

Украинским командирам разрешили заверять завещания солдат. Ранее таким правом обладали только нотариусы.

Генсек ООН приедет во Львов для встречи с Зеленским и Эрдоганом.

В Грузии начали протестовать против исполнения песен на русском языке.