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Ситуация в Украине: Генсек ООН приедет во Львов, арестованы активы российского предприятия

флаги Фото: unsplash
Генсек ООН Антониу Гуттериш на этой неделе прибудет во Львов и Одессу, встретится с президентами Украины Владимиром Зеленским и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает Zakon.kz.

  • Финляндия не планирует аннулировать уже выданные россиянам шенгенские визы.

  • Глава МИД Литвы предложил на уровне ЕС аннулировать все выданные россиянам туристические шенгенские визы.

  • Эстония может на законных основаниях не впускать на свою территорию российских граждан, получивших шенгенские визы в других странах ЕС – глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

  • Польские чиновники отказывают россиянам в разрешениях на временное пребывание и работу, ссылаясь на рекомендации Агентства внутренней безопасности, пишет Trojmiasto.

  • Украинским командирам разрешили заверять завещания солдат. Ранее таким правом обладали только нотариусы.

  • Генсек ООН приедет во Львов для встречи с Зеленским и Эрдоганом.

  • В Грузии начали протестовать против исполнения песен на русском языке.

  • Активы российского предприятия, занимающегося производством полуфабрикатов, стоимостью около 9,5 млн долларов арестованы в Украине.

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Россия Ситуация в Украине ООН Литва Турция Финляндия
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