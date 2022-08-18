«100 детей выкидывают на улицу»: родители возмутились закрытием детсада в Алматы

В Алматы родителям дали всего месяц, чтобы найти для своих малышей новый детсад. Частное дошкольное учреждение закрывается. Акимат отказался продлевать аренду предпринимателю и отбирает у него здание, сообщает Zakon.kz.

Родители против такого решения. По их словам, за короткое время своих детей никуда не пристроят. К тому же в садике работают опытные воспитатели, и ребята к ним уже привязались, сообщает КТК.

Без присмотра могут остаться сразу 100 малышей.

Сейчас нас просто оставляют без места, потому что 100 детей просто выкидывают на улицу. И что нам делать, где нам, куда нам дальше идти? У нас альтернатива – либо коттеджи, в которых нет каких-то элементарных условий. Они все в одной комнате и кушают, и спят, и занимаются. Олеся Хисамутдинова

Родители уверены, что кому-то приглянулась территория старого детского сада. И наверняка уже скоро здесь появится новый жилой комплекс. А вот о детях никто не подумал. Закрывать дошкольное учреждение, считают взрослые, ни в коем случае нельзя. Тем более здесь работают опытные педагоги.

Весь воспитательский состав, весь коллектив здесь 10 лет минимум, а то и больше. Жизнь детей, здоровье детей мы доверяем здесь воспитателям. И вечером мы забираем довольных, сытых абсолютно детей, которые получают и в течение учебного года нужную программу. Воспитанники и выпускники нашего детского сада все практически 100% проходят все тестирования, все собеседования в школы. И это уже все педагоги отмечают. Надежда Байдер

К слову, детский сад участвовал в программе «Балапан». Государство выделяло на каждого ребенка часть суммы. Оставшиеся расходы оплачивали родители. С июля дошкольное учреждение в этой программе не участвует. Более того, городское управление госактивов отказалось продлевать аренду здания. В итоге 26 сотрудников уже скоро могут пополнить ряды безработных.

Цель их – закрыть этот детский сад на капитальный ремонт с последующей передачей в государственный детский сад, чтобы увеличить бюджетные места. С июля месяца нам программу «Балапан» закрыли. Мы сейчас государственную дотацию не получаем на наших детей, хотя детский сад работает. У них мотивация такая, что у вас своего помещения нет, вы, говорят, не получите пока. Директор частного детского сада Хансулу Утекова

В акимате подтвердили: детсад действительно хотят снова сделать государственным. Ведь в здании можно разместить до 300 малышей, а сейчас там всего около 100 воспитанников. При этом, как уверяют чиновники, они неоднократно предупреждали руководство частного сада о своих грандиозных планах.

Это здание с 12-групповой, с проектной мощностью 280 детей. В настоящее время функционируют семь групп с наполняемостью около 100 детей. То есть туда можно еще добрать 180 детей. Еще раз я говорю: мы сейчас получаем очень много писем от родителей. Потому что родительскую общественность предупредили недавно, в августе месяце. Хотя письмо учредители получили 4 мая. Руководитель отдела дошкольного воспитания и обучения Управления образования акимата Алматы Алия Сагиева

В планах чиновников провести здесь капитальный ремонт. Старое здание детсада находится в аварийном состоянии. И даже прежние сотрудники смогут сюда вернуться. Но только после конкурсного отбора.