Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Небольшой суточный рост заболеваемости COVID-19 выявили в Казахстане

Коронавирус в Казахстане 17 августа Фото: Zakon.kz
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 17 августа в Казахстане сообщили в МВК. В сравнении с предыдущим днем число заболевших увеличилось на 65 человек, передает Zakon.kz.

Двумя сутками ранее в стране выявили 1104 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 1169 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 210,

  • в Алматы – 95,

  • в Шымкенте – 11,

  • в Акмолинской области – 87,

  • в Актюбинской области – 57,

  • в Алматинской области – 10,

  • в Жетысуской области – 22,

  • в Атырауской области – 44,

  • в ВКО – 28,

  • в Абайской области – 18,

  • в Жамбылской области – 20,

  • в ЗКО – 120,

  • в Карагандинской области – 133,

  • в Улытауской области – 42,

  • в Костанайской области – 72,

  • в Кызылординской области – 10,

  • в Мангистауской области – 29,

  • в Павлодарской области – 85,

  • в СКО – 69,

  • в Туркестанской области – 7.

Всего в стране подтверждено 1 380 960 случаев.

1227 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 412,

  • в Алматы – 119,

  • в Алматинской области – 54,

  • в Жетысуской области – 124,

  • в Абайской области – 88,

  • в ЗКО – 4,

  • в Карагандинской области – 327,

  • в Улытауской области – 2,

  • в Кызылординской области – 27,

  • в Мангистауской области – 39,

  • в Павлодарской области – 14,

  • в Туркестанской области – 17.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 345 689 человек.

Читайте также

26 человек заболели бруцеллезом в Павлодарской области

69 семей в Актобе три года не могут въехать в полученные по госпрограмме квартиры

Итоги турнира «1х Кубок Шымкента»: рекорд Роналду, атмосфера ЧМ и кто получил денежный приз

Данияр Кунафин
COVID-19 Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
ядерная война между США и Россией
Ученые назвали страны с наибольшими шансами выживания в ядерной войне
квартиры, дома
Покупать сейчас или подождать – эксперты рассказали о ситуации на рынке жилья
Касым-Жомарт Токаев освободил от должности Ерлана Тургумбаева
Касым-Жомарт Токаев освободил от должности Ерлана Тургумбаева
Заморозки ожидаются в Казахстане
Заморозки ожидаются в Казахстане
министр просвещения РК
Аймагамбетов рассказал, cколько денег потратил на школьную форму для своего ребенка
увеличенная популяция майны вытесняет местных птиц
Орнитологи: завезенная майна вытесняет «коренных» пернатых Алматы
штраф, нарушения, ПДД
Водителю выписали штрафы на 1 млн 400 тыс. тенге за месяц в Нур-Султане
Названы Топ-5 знаков зодиака, представителям которых не грозит бедность
Астролог назвала Топ-5 богатых счастливчиков по знаку зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления