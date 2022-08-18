Небольшой суточный рост заболеваемости COVID-19 выявили в Казахстане

Фото: Zakon.kz

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 17 августа в Казахстане сообщили в МВК. В сравнении с предыдущим днем число заболевших увеличилось на 65 человек, передает Zakon.kz.

Двумя сутками ранее в стране выявили 1104 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 1169 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане – 210,

в Алматы – 95,

в Шымкенте – 11,

в Акмолинской области – 87,

в Актюбинской области – 57,

в Алматинской области – 10,

в Жетысуской области – 22,

в Атырауской области – 44,

в ВКО – 28,

в Абайской области – 18,

в Жамбылской области – 20,

в ЗКО – 120,

в Карагандинской области – 133,

в Улытауской области – 42,

в Костанайской области – 72,

в Кызылординской области – 10,

в Мангистауской области – 29,

в Павлодарской области – 85,

в СКО – 69,

в Туркестанской области – 7. Всего в стране подтверждено 1 380 960 случаев. 1227 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них: в Нур-Султане – 412,

в Алматы – 119,

в Алматинской области – 54,

в Жетысуской области – 124,

в Абайской области – 88,

в ЗКО – 4,

в Карагандинской области – 327,

в Улытауской области – 2,

в Кызылординской области – 27,

в Мангистауской области – 39,

в Павлодарской области – 14,

в Туркестанской области – 17. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 345 689 человек. Читайте также 26 человек заболели бруцеллезом в Павлодарской области 69 семей в Актобе три года не могут въехать в полученные по госпрограмме квартиры Итоги турнира «1х Кубок Шымкента»: рекорд Роналду, атмосфера ЧМ и кто получил денежный приз

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