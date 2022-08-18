Небольшой суточный рост заболеваемости COVID-19 выявили в Казахстане
Двумя сутками ранее в стране выявили 1104 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 1169 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 210,
в Алматы – 95,
в Шымкенте – 11,
в Акмолинской области – 87,
в Актюбинской области – 57,
в Алматинской области – 10,
в Жетысуской области – 22,
в Атырауской области – 44,
в ВКО – 28,
в Абайской области – 18,
в Жамбылской области – 20,
в ЗКО – 120,
в Карагандинской области – 133,
в Улытауской области – 42,
в Костанайской области – 72,
в Кызылординской области – 10,
в Мангистауской области – 29,
в Павлодарской области – 85,
в СКО – 69,
в Туркестанской области – 7.
Всего в стране подтверждено 1 380 960 случаев.
1227 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 412,
в Алматы – 119,
в Алматинской области – 54,
в Жетысуской области – 124,
в Абайской области – 88,
в ЗКО – 4,
в Карагандинской области – 327,
в Улытауской области – 2,
в Кызылординской области – 27,
в Мангистауской области – 39,
в Павлодарской области – 14,
в Туркестанской области – 17.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 345 689 человек.