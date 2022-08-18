Дети массово отравились в летнем лагере в России

Следователи провели осмотр места происшествия. В помещении пищевого блока специалисты изъяли смывы. Всего пострадали 24 ребенка, сообщает Zakon.kz.

Уголовное дело возбудили по факту массового отравления детей в летнем лагере «Юнга» во Владивостоке, сообщили в Следственном комитете по Приморскому краю.

В правоохранительные органы поступило сообщение о госпитализации в медицинское учреждение города Владивостока 24 детей с признаками пищевого отравления. Приморский СУСК

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

По версии следствия, пострадавшие дети вечером 17 августа обратились в медицинский пункт детского лагеря с болью в области живота. Следователи осмотрели лагерь вместе со специалистами Роспотребнадзора, изъяли документацию о поставках продуктов и санитарной безопасности.