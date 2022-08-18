Курсы валют на 18 августа в обменных пунктах Казахстана

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Нур-Султана, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 18 августа 2022 года (на 09:15), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс тенге к доллару составляет 476,58 (+0,4), к евро – 482,92 (-2,64), к рублю – 7,77 (+0,01). Нур-Султан Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Нур-Султане в обменных пунктах – 475 тенге, продажи – 480 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Нур-Султане в обменных пунктах – 485 тенге, продажи – 490 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Нур-Султане в обменных пунктах – 7,3 тенге, продажи – 7,5 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 476 тенге, продажи – 480 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 484 тенге, продажи – 490 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 7,3 тенге, продажи – 7,7 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 477,5 тенге, продажи – 479 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 485 тенге, продажи – 490 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 7,39 тенге, продажи – 7,41 тенге. Читайте также Курс доллара снизился на торгах

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