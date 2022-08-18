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Мужчина купил 10 мешков сахара по поддельному чеку в Туркестанской области

сельчанин, чеки Фото: polisia.kz
В Ордабасинский районный отдел полиции с заявлением обратилась местная жительница. По словам женщины, некий знакомый купил у нее в продуктовом магазине 10 мешков сахара и предъявил поддельный чек, передает Zakon.kz.

Ущерб, причиненный потерпевшей, составил более 180 тысяч тенге. Вскоре полицейские установили подозреваемого. Им оказался местный житель. Его доставили в отдел полиции.

Как выяснилось, молодой человек решил заработать деньги «легким способом». Подозреваемый показал поддельный чек, забрал товар и скрылся с места происшествия.

Затем мешки с сахаром он продал, а деньги потратил на свои нужды. В настоящее время в отношении подозреваемого проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства. Факт зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество».

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