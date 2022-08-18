Эксперты назвали 10 способов быстро заснуть без снотворного

«И выйдет терзать мою душу бессонница из черной пещеры, где пряталась днем», — гласит известная песня. Корреспондент Zakon.kz узнал у специалистов, как быстро заснуть, не подсаживаясь на лекарства.

Причины бессонницы кроются в области психологии или физиологии. Понятно, что невозможно уснуть, когда мучает насморк, болит печень или «шалят» гормоны. Но порой человек вполне здоровый не может убаюкать себя и уснуть.

Генеральный директор РГП на ПХВ «Республиканский научно-практический центр психического здоровья» МЗ РК Куаныш Алтынбеков считает, что причины у такой бессонницы «без повода» все же есть. Сильное волнение, нервное перенапряжение, стресс могут надолго лишить сна или сделать его прерывистым. Неврозы, тревожные состояния, депрессии тоже не дают нормально высыпаться.

Куаныш Алтынбеков отмечает, что чаще страдают бессонницей пожилые люди, первые проблемы со сном, как правило, появляются после 40 лет.

Сон пожилых людей более чуткий, что создает риски для возникновения бессонницы, однако объяснить ее какой-то одной причиной нельзя. С возрастом в организме уменьшается выработка мелатонина, продолжительность сна, появляется склонность к дневному сну и легкому пробуждению. Все это вместе с различными заболеваниями, в частности артритом, простатитом, деменцией, тревожным расстройством и другими приводит к проблемам со сном. Куаныш Алтынбеков

Насколько эффективно снотворное в борьбе с бессонницей

Попытки бороться с бессонницей с помощью длительного приема лекарств чаще всего оказываются безуспешными. Куаныш Алтынбеков отметил, что при применении снотворных средств более двух недель может возникнуть физическое и психологическое привыкание к ним.

Первое заключается в том, что человеку перестает помогать уснуть прописанная врачом доза препарата и он начинает ее самостоятельно увеличивать. Второе подразумевает под собой то, что человек сам себя уверяет, что без таблетки он не сможет отойти ко сну, и начинает в это верить.

Как правило, снотворные таблетки назначаются на короткий срок, не более 14 дней. Эти препараты являются быстродействующими и применяются только симптоматически, то есть по мере необходимости. Длительный прием рассматриваемых медикаментов может привести к привыканию и вызвать ряд побочных эффектов. Поэтому принимать их следует строго по назначению врача. Куаныш Алтынбеков

Врач-невропатолог городской поликлиники №21 Гульназ Касымбекова добавляет, что чрезмерный прием снотворных от бессонницы может вызвать зависимость, привести к потере сознания, вызвать ощущение подавленности настроения, замедленные реакции.

Лечение транквилизаторами может проводиться только под наблюдением врача, поскольку применение транквилизаторов может приводить к развитию привыкания (снижение эффекта при длительном приеме), а также к формированию лекарственной зависимости (физической и/или психической). Степень необходимости назначения препаратов определяет только врач, в зависимости от истории заболевания и лекарственного анамнеза. Гульназ Касымбекова

Как победить бессонницу и засыпать без лекарств?

Советы от невропатолога Гульназ Касымбековой очень просты:

найти главную причину бессонницы и сделать все, чтобы ее устранить;

перед сном не просматривать социальные сети, не брать в руки никакие гаджеты;

установить регулярный график сна; выполнять легкие физические упражнения не позже чем за 2-3 часа до сна;

создать идеальные условия для сна;

расслабляться и успокаиваться перед сном;

овладеть техниками релаксации.

Специалист по психическому здоровью Куаныш Алтынбеков из своей практики выявил наиболее эффективные способы заснуть без лекарств:

отказ от гаджетов перед сном;

вечерние прогулки;

недопущение дневного сна;

принятие расслабляющих ванн перед сном.

Кроме того, эксперт рекомендует пить перед сном небольшую дозу правильных напитков для спокойного сна.

Ромашка по своей природе очень полезное и относительно безопасное лекарственное растение, которое содержит в себе никотиновую и аскорбиновую кислоты, бета-каротин, витамины группы В, хлор, кальций, натрий, калий и различные металлы, среди которых цинк и железо. Врачи часто рекомендуют ромашковый чай как средство для лечения простудных заболеваний и устранения камней в почках и печени. Наряду с этим, он обладает умеренным седативным эффектом, что помогает заснуть. Употребление алкоголя я бы не рекомендовал, даже под формулировкой «иногда», так как это психоактивное вещество, негативно воздействующее на все внутренние органы и способное вызвать зависимость. Куаныш Алтынбеков

Эксперты настаивают: если при применении всех этих немедикаментозных методов сохраняются нарушения ночного сна, следует обратиться к специалисту.