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Крупный пожар в Шымкенте: сгорел цех общества слепых по обработке ваты

пожарная машина Фото: Zakon.kz
Огонь охватил одноэтажное здание практически целиком. Остатки дымящейся ваты пожарным пришлось выносить на улицу, чтобы она не тлела в здании учебно-производственного предприятия, передает Zakon.kz.

Как сообщает КТК, благодаря своевременной работе спасателей огонь не перекинулся на соседние здания. Иначе ущерб был бы гораздо серьезнее. Точные причины пожара выясняются. Но электрик цеха считает, что все произошло из-за изношенного кабеля.

Кабель не выдержал, потому что он уже сушился. Я уже потом залез, проверил: кабель уже все – свою работу отработал. Ну сравни – семидесятого года кабель. Так что наш директор общества слепых здесь ни при чем. Я хочу сказать, чтобы это имели в виду. Чтобы лишний штраф никто не мог ему наложить. Электрик Дмитрий Карманов

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