Курсы валют на 19 августа в обменных пунктах Казахстана

Фото: Zakon.kz

Представлены новые данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Нур-Султана, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 19 августа 2022 года (на 09:40), передает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс тенге к доллару составляет 475.94, к евро – 483.98, к рублю – 7.94. Нур-Султан Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Нур-Султане в обменных пунктах – 472 тенге, продажи – 477 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Нур-Султане в обменных пунктах – 482 тенге, продажи – 488 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Нур-Султане в обменных пунктах – 7,3 тенге, продажи – 7,51 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 475,5 тенге, продажи – 480 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 479,5 тенге, продажи – 487 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 7,25 тенге, продажи – 7,7 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 476,5 тенге, продажи – 477,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 483 тенге, продажи – 487 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 7,45 тенге, продажи – 7,6 тенге. Читайте также Курс тенге снизился на торгах Как обманывают казахстанцев: звонят под видом полицейских и банкиров Курсы валют на 18 августа в обменных пунктах Казахстана

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