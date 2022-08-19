В Жамбылской области провели традиционный День поля

Аграрии Жамбылской области собрались на День поля, который прошел в Шуском районе. В мероприятии приняли участие аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов, акимы всех районов и их заместители, курирующие сферу сельского хозяйства, известные ученые.

Гости ознакомились с аванкамерой и насосными установками компании «Келет», выставкой сельхозтехники, удобрений, семян, побывали на полях ТОО «Qyzylsha» (сахарная свекла, картофель, кукуруза), КХ «Шығын» (лук). Также ознакомились с дождевальными установками Valley от компании «Volmant».

В ходе семинара «День поля-2022» 15 компаний из разных регионов страны представили около 30 видов сельскохозяйственной техники.

Открывая семинар, глава региона отметил, что сельское хозяйство – основная движущая сила региональной экономики.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

В текущем году посевные площади сельскохозяйственных культур на территории области составили 756 тыс. га. Это на 5,4 тыс. га больше, чем в прошлом году. Аграрии завершили уборку зерновых культур и получили по 19 центнеров с гектара. Ведется уборка картофеля, овощей, бахчевых и масличных культур. Аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов

Однако, как отметил аким, в сфере сельского хозяйства немало и нерешенных проблем.

Всего в 2022 году на поддержку аграриев выделено 31,2 млрд тенге, что на 12 млрд больше по сравнению с прошлым годом. На сегодняшний день освоено 11 млрд тенге, 6,6 тыс. крестьянских хозяйств получили субсидии. Ни одно крестьянское хозяйство не останется без поддержки государства. Нуржан Нуржигитов

По его словам, на сегодняшнем мероприятии гостей ознакомили «с передовой технологией выращивания сахарной свеклы».

Наши аграрии ожидают урожай сахарной свеклы не менее 120 тыс. тонн. Для повышения урожайности важно проводить мероприятия по обновлению семян и сельхозтехники. Касаемо удобрений, на сегодняшний день заключены договоры на приобретение 34,2 тыс. тонн удобрений, из них 32,1 тыс. тонн отправлено крестьянам. Нуржан Нуржигитов

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Глава региона также рассказал о мерах по модернизации сельхозтехники, внедрению водосберегающих технологий.

В настоящее время по области зарегистрировано 12 316 единиц сельхозтехники. В текущем году планируется довести показатели обновления техники до 11%. Водосберегающие технологии в этом году размещены на площади 50 тыс. гектаров.

В своем выступлении глава региона отдельно остановился на проектах по восстановлению ирригационных систем, рациональному использованию пастбищных угодий.

Выступили также представители научных институтов, в частности, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Казахского национального исследовательского аграрного университета Марат Кожахметов, директор Центра по распространению знаний и внедрению научных разработок в производство ТОО «Казахский НИИ земледелия и растениеводства» Сеиткарим Калтаев, председатель правления ТОО «КазНИИ плодоовощеводства» Темиржан Айтбаев, главный научный сотрудник Казахского научно-исследовательского института перерабатывающей и пищевой промышленности Асан Оспанов.

Они выступили с развернутыми докладами о развитии различных направлений сельского хозяйства и выразили готовность к совместной работе с жамбылскими аграриями, обмену опытом.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Аким области призвал ответственных лиц тесно сотрудничать с научными институтами, провести системную работу по созданию современной системы семеноводства в каждом районе.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Далее в ходе рабочей поездки в Шуский район аким области Нуржан Нуржигитов посетил ряд объектов. В частности, глава региона побывал в древнем городище Баласагун, Тасоткельском водохранилище, ознакомился с состоянием 75-квартирного многоэтажного жилого дома в городе Шу, деятельностью солнечной электростанции ТОО «М-КАТ Грин», проинспектировал ход строительства школы им. аль-Фараби в селе Толе би.

Нуржан Нуржигитов поручил подрядчикам своевременно и качественно выполнить работы, а ответственным лицам – усилить меры контроля.