Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

«Хотел встретить рассвет»: романтика на мотоцикле задержали в Павлодаре

«Хотел встретить рассвет»: романтика-павлодарца задержала полиция Фото: pixnio
В Павлодаре полицейские задержали несовершеннолетнего мотоциклиста, который хотел встретить рассвет с девушкой, передает Zakon.kz.
16 августа в 5:40 по ул. Естая в Павлодаре был остановлен мотоциклист в сопровождении юной леди, которая была без шлема. Водитель мотоцикла рассказал, что выехал из ночного клуба, который находится по ул. Абая, и направлялся встречать августовский рассвет, – говорится в сообщении информационного медиа-портала МВД РК.

Полицейскими было установлено, что водителю еще не исполнилось 18 лет, и он не имеет водительского удостоверения. Кроме того, от парня исходил резкий запах алкоголя. В отдел полиции была вызвана мама подростка. Она рассказала, что сын ушел гулять без подробных объяснений о том, где будет проводить свое время.

Медицинское освидетельствование подтвердило алкогольное опьянение водителя.

В отношении несовершеннолетнего был составлен административный протокол по ч. 8 ст. 608 КоАП РК, а также по ч. 1 ст. 593 КоАП РК. Судом за совершенные правонарушения в отношении водителя наложен административный штраф в размере 10 МРП. Транспортное средство водворено на штрафную стоянку.Пресс-служба Департамента полиции Павлодарской области

Также за нахождение несовершеннолетнего в ночное время вне жилища без сопровождения законных представителей мать юноши привлечена к административной ответственности по ст. 442 КоАП РК.

Читайте также

Кошмарный сон госслужащего: что произошло в актюбинском ЦОНе

Лишь 3% дел о пытках в колониях доходит до суда – правозащитник

Оформляла кредиты: женщина обманула жителей Атырауской области на 40 млн тенге

Динара Халдарова
Павлодар Павлодарская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
ядерная война между США и Россией
Ученые назвали страны с наибольшими шансами выживания в ядерной войне
квартиры, дома
Покупать сейчас или подождать – эксперты рассказали о ситуации на рынке жилья
Школьные каникулы 2022-2023 в Казахстане
Школьные каникулы: как будут отдыхать дети в новом учебном году
Назначены руководители ДЭР трех новых областей
Назначены руководители ДЭР трех новых областей
SPA-салон с необычными услугами прикрыли в Нур-Султане
SPA-салон с необычными услугами прикрыли в Нур-Султане
курс иностранной валюты на торгах
Курс тенге снизился на торгах
школы
Какие школы в Казахстане перейдут на пятидневку c нового учебного года
дефицит воды в Казахстане
Дефицит воды может привести к конфликтам в Центральной Азии – эксперт
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления