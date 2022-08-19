«Хотел встретить рассвет»: романтика на мотоцикле задержали в Павлодаре

В Павлодаре полицейские задержали несовершеннолетнего мотоциклиста, который хотел встретить рассвет с девушкой, передает Zakon.kz.

16 августа в 5:40 по ул. Естая в Павлодаре был остановлен мотоциклист в сопровождении юной леди, которая была без шлема. Водитель мотоцикла рассказал, что выехал из ночного клуба, который находится по ул. Абая, и направлялся встречать августовский рассвет, – говорится в сообщении информационного медиа-портала МВД РК.

Полицейскими было установлено, что водителю еще не исполнилось 18 лет, и он не имеет водительского удостоверения. Кроме того, от парня исходил резкий запах алкоголя. В отдел полиции была вызвана мама подростка. Она рассказала, что сын ушел гулять без подробных объяснений о том, где будет проводить свое время.

Медицинское освидетельствование подтвердило алкогольное опьянение водителя.

В отношении несовершеннолетнего был составлен административный протокол по ч. 8 ст. 608 КоАП РК, а также по ч. 1 ст. 593 КоАП РК. Судом за совершенные правонарушения в отношении водителя наложен административный штраф в размере 10 МРП. Транспортное средство водворено на штрафную стоянку. Пресс-служба Департамента полиции Павлодарской области

Также за нахождение несовершеннолетнего в ночное время вне жилища без сопровождения законных представителей мать юноши привлечена к административной ответственности по ст. 442 КоАП РК.