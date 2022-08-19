Футболистки из Шымкента с победы начали отбор в женской Лиге чемпионов УЕФА

Футбольный клуб «БИИК-Шымкент» стартовал с крупной победы в женской Лиге чемпионов, переиграв хорватский «Сплит» в первом раунде квалификационного этапа – 5:1, сообщает Zakon.kz.

Южноказахстанские футболистки обыграли своих соперниц на выезде, в хорватском городе Вараждин. У победителей хет-трик на свой счет записала Грейс Чанда, также авторами голов стали Гульнара Габелия и Екатерина Бабшук. Гол престижа у хозяев забила Селма Капетанович. Теперь, «БИИК-Шымкент» следующую игру проведет 21 августа с представителем Украины «Ворскла-Харьков-2».

Еще один казахстанский коллектив «Томирис-Туран» из Туркестана закончил выступления в Лиге чемпионов. На старте они были разгромлены английским «Манчестер Сити» – 6:0.

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