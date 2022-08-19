Около 100 тыс. посетителей ожидают за период работы ярмарки «Kids EXPO. Балалар әлемі»
С 17 августа стартовала выставка-ярмарка детских товаров «Kids EXPO. Балалар әлемі», которая продлится до 21 августа на площадке Международного выставочного центра EXPO. Представлено порядка 100 различных участников, предприниматели города из различных сфер товаров и услуг для детей. Подходя к организационным моментам, мы хотели, чтобы посетители провели интересны досуг и сделали необходимые покупки. Первый заместитель председателя правления АО «НК «QazExpoCongress» Даулет Еркимбаев
Организаторы, по его словам, не забыли про деловую часть – за период выставки для компаний и государственных организаций созданы условия для презентации своей продукции.
Фото: Zakon.kz
Он добавил, что особое внимание уделили ценам. Была проведена работа напрямую с производителями и дистрибьютерами, чтобы установить цены ниже рыночных.
В пример привели, что порядка 30 компаний пошли навстречу и сделали цены ниже, чем можно купить аналогичные товары в городских магазинах.
Мы уже сейчас видим, что по итогам двух дней выставку посетили более 20 тыс. человек. И это были будние дни. Выставка продлится до воскресенья, поэтому, думаю, посетит не менее 100 тыс. за это время. Плюс режим работы с 12.00 до 21.00. Мы сделали максимально комфортным для посещения. Социальный эффект заключается в том, что здесь посетители могут приобрести все, что необходимо для школы, по более низким ценам. И самое главное –это время, потому что здесь можно не только закупить все перед учебным годом, но и провести полезно время.Первый заместитель председателя правления АО «НК «QazExpoCongress» Даулет Еркимбаев
На сегодня, по его словам, максимальной популярностью среди жителей пользуются школьная форма и канцелярские товары.
Фото: Zakon.kz
Замглавы нацкомпании напомнил, что ранее на таком уровне еще не проходили мероприятия, и теперь подобные ярмарки будут проходить ежегодно.
Думаю, на следующий год будет еще больше предпринимателей, которые примут участие. Однозначно мы будем ассортимент и линейку товаров увеличивать. По итогам будем проводить аналитику. Хочу сказать, что не ограничимся такой ярмаркой и продолжим проводить подобные социальные мероприятия. Возможно, еще сделаем зимнюю ярмарку, где перед Новым годом жители города смогут прийти и приобрести все необходимое для себя и своих детей. Первый заместитель председателя правления АО «НК «QazExpoCongress» Даулет Еркимбаев