Сильный пожар произошел в частном доме в Алматы

Фото: Zakon.kz

В ДЧС Алматы поступило сообщение о пожаре в Жетысуском районе по ул. Крылова, 11. Огонь уничтожил жилой дом и хозяйственную постройку — они были плотно расположены друг к другу, передает корреспондент Zakon.kz.

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