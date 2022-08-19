Сильный пожар произошел в частном доме в Алматы
Фото: Zakon.kz
В ДЧС Алматы поступило сообщение о пожаре в Жетысуском районе по ул. Крылова, 11. Огонь уничтожил жилой дом и хозяйственную постройку — они были плотно расположены друг к другу, передает корреспондент Zakon.kz.
Фото: Zakon.kz
Силы и средства ДЧС города Алматы работают по повышенному рангу по адресу: Жетысуский район, ул. Крылова, 11. Произошло горение частного жилого дома с переходом на хозяйственные постройки.Пресс-служба ДЧС Алматы
Фото: Zakon.kz
Как сообщили в ДЧС Алматы, пожар был локализован в 17:02.
Рядом с домом располагались будки, собаки не пострадали.
Фото: Zakon.kz
Подробности инцидента уточняются.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
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