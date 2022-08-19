Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Сильный пожар произошел в частном доме в Алматы

Алматы, дом Фото: Zakon.kz
В ДЧС Алматы поступило сообщение о пожаре в Жетысуском районе по ул. Крылова, 11. Огонь уничтожил жилой дом и хозяйственную постройку — они были плотно расположены друг к другу, передает корреспондент Zakon.kz.

Алматы

Фото: Zakon.kz

Силы и средства ДЧС города Алматы работают по повышенному рангу по адресу: Жетысуский район, ул. Крылова, 11. Произошло горение частного жилого дома с переходом на хозяйственные постройки.Пресс-служба ДЧС Алматы

Алматы

Фото: Zakon.kz

Как сообщили в ДЧС Алматы, пожар был локализован в 17:02.

будки

Фото: Zakon.kz

Рядом с домом располагались будки, собаки не пострадали.

собаки

Фото: Zakon.kz

Подробности инцидента уточняются.

огонь, Алматы

Фото: Zakon.kz

Читайте также

Девушка заявила об изнасилованиях в столичном университете – проводится проверка

Штырь в голове ребенка – в Щучинске начато досудебное расследование

Срочник внезапно скончался на границе в Атырауской области

Ирина Лукичева
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
ядерная война между США и Россией
Ученые назвали страны с наибольшими шансами выживания в ядерной войне
школы
Какие школы в Казахстане перейдут на пятидневку c нового учебного года
квартиры, дома
Покупать сейчас или подождать – эксперты рассказали о ситуации на рынке жилья
Школьные каникулы 2022-2023 в Казахстане
Школьные каникулы: как будут отдыхать дети в новом учебном году
Назначены руководители ДЭР трех новых областей
Назначены руководители ДЭР трех новых областей
SPA-салон с необычными услугами прикрыли в Нур-Султане
SPA-салон с необычными услугами прикрыли в Нур-Султане
курс иностранной валюты на торгах
Курс тенге снизился на торгах
дефицит воды в Казахстане
Дефицит воды может привести к конфликтам в Центральной Азии – эксперт
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления