Подросток едва не утонул в Каспийском море

Фото: пресс-служба ДЧС Мангистауской области

19 августа на необорудованном для купания участке, напротив памятника Тарасу Шевченко в городе Актау, 11-летняя девочка плавала в море. В какой-то момент она захотела вернуться на берег и не смогла, передает Zakon.kz.

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