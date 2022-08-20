Подросток едва не утонул в Каспийском море
Фото: пресс-служба ДЧС Мангистауской области
19 августа на необорудованном для купания участке, напротив памятника Тарасу Шевченко в городе Актау, 11-летняя девочка плавала в море. В какой-то момент она захотела вернуться на берег и не смогла, передает Zakon.kz.
Сотрудники оперативно-спасательного отряда Департамента по чрезвычайным ситуациям помогли ребенку выбраться и вызвали скорую помощь.
Девочка передана сотрудникам медицинской службы. Всего были задействованы одна единица техники и два сотрудника оперативно-спасательного отряда, – сообщили в пресс-службе ДЧС Мангистауской области.
Фото: пресс-служба ДЧС Мангистауской области
Всего задействована одна единица техники и два сотрудника ОСО.
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