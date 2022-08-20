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S&P повысило кредитный рейтинг Украины

рейтинг Украины Фото: pixabay
По мнению агентства, Украина завершила реструктуризацию проблемного долга, однако ее способность обслуживать долг остается уязвимой и зависит от благоприятных экономических условий, сообщает Zakon.kz.

Рейтинговое агентство S&P повысило долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Украины в иностранной валюте до «CCC+/C» с «SD/SD», сообщает ТАСС.

S&P Global Ratings повысило долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Украины в иностранной валюте «CCC+/C» с «SD/SD» и долгосрочный рейтинг выпуска реструктурированных валютных облигаций до «CCC+» с «D» <...>. Прогноз по долгосрочным рейтингам - стабильный.S&P

Как уточняет S&P, правительство Украины реструктурировало еврооблигации на сумму в размере 22,6 млрд долларов, а также еврооблигации с государственной гарантией на сумму порядка 1,5 млрд долларов после получения со стороны необходимого большинства держателей облигаций согласия на отсрочку выплат процентов основной суммы долга на 24 месяца.

Ранее сообщалось, что международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с «RD» до «CC».

Повышение кредитного рейтинга было обусловлено тем, что держатели евробондов Украины согласились на реструктуризацию внешнего долга. По мнению аналитиков агентства, это представляет собой завершение обмена проблемных долговых обязательств и устранение ограниченного дефолта.

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Данияр Кунафин
Украина
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