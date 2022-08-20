Ситуация в Украине: США хотят закупить 150 тыс. тонн украинского зерна

С 1 августа из украинских портов вывезено свыше 656,3 тыс. тонн зерна — глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

Многие жители в Украине не приняли политику Киева по запрещению всего, связанного с Россией — министр обороны РФ Шойгу.

Шойгу назвал идею о запрете для всех российских граждан на въезд в страны Евросоюза «проявлением нацистской политики».

Затягивание конфликта на Украине чревато эскалацией, его необходимо завершить при помощи переговоров — экс-госсекретарь США Генри Киссинджер.

Более 650 тыс. тонн продовольствия с Украины направляются на мировые рынки в рамках реализации продуктовой сделки, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая в Совместном координационном центре в Стамбуле.