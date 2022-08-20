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Ситуация в Украине: США хотят закупить 150 тыс. тонн украинского зерна

Украина Фото: pixabay
Соединенные Штаты планируют закупить около 150 тыс. тонн зерна у Киева в течение следующих нескольких недель для предстоящей доставки продовольственной помощи из портов. Конечные пункты назначения зерна пока не подтверждены, передает Zakon.kz.

  • С 1 августа из украинских портов вывезено свыше 656,3 тыс. тонн зерна — глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

  • Многие жители в Украине не приняли политику Киева по запрещению всего, связанного с Россией — министр обороны РФ Шойгу.

  • Шойгу назвал идею о запрете для всех российских граждан на въезд в страны Евросоюза «проявлением нацистской политики».

  • Затягивание конфликта на Украине чревато эскалацией, его необходимо завершить при помощи переговоров — экс-госсекретарь США Генри Киссинджер.

  • Более 650 тыс. тонн продовольствия с Украины направляются на мировые рынки в рамках реализации продуктовой сделки, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая в Совместном координационном центре в Стамбуле.

  • Португалия выступает против запрета на въезд в ЕС российских туристов и считает, что санкции не должны быть направлены против всего народа, заявили в МИД страны.

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