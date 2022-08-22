152-я ракетка мира Борна Чорич впервые в карьере завоевал «Мастерс»

Хорватский теннисист Борна Чорич шокировал теннисный мир, став самым низкорейтинговым чемпионом «Мастерса» в Цинциннати. 25-летний спортсмен одержал одну из самых громких побед в истории тенниса, обыграв по ходу турнира всех знаменитостей, сообщает Zakon.kz.

Борна Чорич стал победителем «Мастерса» в Цинциннати, обыграв в финале седьмую ракетку планеты, грека Стефаноса Циципаса – 7:6, 6:2. После этого успеха он поднялся со 152-й позиции мирового рейтинга на 29-ю. На кортах Цинциннати хорват поочередно обыграл трех теннисистов из Топ-10 и еще двух из Топ-20.

Громкое победное шествие Чорича на «Мастерсе» началось, когда он во втором круге переиграл «грунтового короля» Рафаэля Надаля. А затем уже его не могли остановить Роберто Баутиста Агут, Феликс Ожер-Ализим и Камэрон Норри.

Хорватский теннисист впервые победил на «Мастерсе» и завоевал третий трофей в своей карьере.

Это был очень тяжелый матч. Поначалу я играл не очень хорошо, Стефанос очень сильно давил на меня. Но я начал лучше подавать, и как следствие наладил свою игру. Мне кажется, что мой второй сет — лучший для меня в этом году. Если бы не работа моего физиотерапевта, я бы не вышел на корт. И огромная благодарность моему тренеру. Мы очень усердно работали, и теперь мы здесь. Борна Чорич

В женской части «Мастерса» на кортах Цинциннати также произошла сенсация. 35-я ракетка мира Каролин Гарсия из Франции в решающем матче турнира WTA 1000 переиграла чешскую теннисистку Петру Квитову – 6:2, 6:4.

Фото: Instagram/wta

Самое интересное, что француженка завоевала данный титул, став первой теннисисткой, которая выиграла женский «Мастерс», выйдя в основную сетку из квалификации. Плюс Гарсия обыграла на своем пути трех участниц из Топ-10.

Для Каролин это 10-й трофей в карьере и третий на уровне WTA 1000. До этого она побеждала в китайском Ухане и Пекине в 2017 году.

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