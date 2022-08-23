Один из протестующих погиб во время митингов в Гаити

Тысячи людей вышли на улицы столицы Гаити и ряда других городов, чтобы выразить недовольство ростом стоимости жизни и бездействием властей, передает Zakon.kz.

Как сообщает ТАСС, в одном из пригородов Порт-о-Пренса неизвестные открыли огонь, в результате чего один участник протестов погиб, несколько ранены.

В стране высокая инфляция и обесценивание нацвалюты, что привело к столкновениям уличных банд. Известно о гибели нескольких сотен человек.

По оценкам ООН, в гуманитарной поддержке в настоящее время нуждаются 4,9 млн гаитян, более 40% населения. План международной гуманитарной помощи этой стране на текущий год в размере 373 млн долларов в настоящее время профинансирован лишь на 14%.

Отмечается, что ситуация в республике ухудшилась после убийства в ночь на 7 июля 2021 года президента Жовенеля Моиза, а также случившегося в августе того же года землетрясения. Жертвами удара стихии стали свыше 2,2 тыс. человек.