Двух участников январских беспорядков осудили за насилие над полицейскими

В Казахстане осудили двух участников январских беспорядков за насилие над полицейскими. Об этом сообщил начальник Следственного департамента МВД Санжар Адилов на брифинге в СЦК, передает корреспондент Zakon.kz.

Общественность знает о фактах применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов во время массовых беспорядков в январе. Об этом стало известно как из официальных источников, так и по многочисленным видеозаписям, которые были размещены в соцсетях.

Большинство фактов насилия оценивается как посягательство на жизнь сотрудника при исполнении им служебных обязанностей, за что предусмотрена строжайшая уголовная ответственность.

5 января во время беспорядков в Семее житель города, не подчиняясь законным требованиям сотрудников о прекращении неправомерных действий, нанес телесные повреждения военнослужащему Национальной гвардии, принимавшему участие в обеспечении общественного порядка. Приговором суда он признан виновным и приговорен к четырем годам лишения свободы. Начальник Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов

3 января в Усть-Каменогорске, при пресечении сотрудниками полиции попытки организации незаконного митинга, житель города оказал им сопротивление с применением насилия. Приговором суда Усть-Каменогорска он признан виновным с назначением наказания в виде трех лет лишения свободы.

Еще ряд уголовных дел по фактам применения насилия в отношении сотрудников во время массовых беспорядков находятся в производстве и в ближайшее время будут направлены в суд, – добавил Санжар Адилов.

Ранее на брифинге стало известно, что более 2 тыс. единиц похищенного оружия до сих пор остается у преступников. Полиция продолжает поиски.