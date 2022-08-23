Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Двух участников январских беспорядков осудили за насилие над полицейскими

полиция Фото: Zakon.kz
В Казахстане осудили двух участников январских беспорядков за насилие над полицейскими. Об этом сообщил начальник Следственного департамента МВД Санжар Адилов на брифинге в СЦК, передает корреспондент Zakon.kz.

Общественность знает о фактах применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов во время массовых беспорядков в январе. Об этом стало известно как из официальных источников, так и по многочисленным видеозаписям, которые были размещены в соцсетях.

Большинство фактов насилия оценивается как посягательство на жизнь сотрудника при исполнении им служебных обязанностей, за что предусмотрена строжайшая уголовная ответственность.

5 января во время беспорядков в Семее житель города, не подчиняясь законным требованиям сотрудников о прекращении неправомерных действий, нанес телесные повреждения военнослужащему Национальной гвардии, принимавшему участие в обеспечении общественного порядка. Приговором суда он признан виновным и приговорен к четырем годам лишения свободы. Начальник Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов

3 января в Усть-Каменогорске, при пресечении сотрудниками полиции попытки организации незаконного митинга, житель города оказал им сопротивление с применением насилия. Приговором суда Усть-Каменогорска он признан виновным с назначением наказания в виде трех лет лишения свободы.

Еще ряд уголовных дел по фактам применения насилия в отношении сотрудников во время массовых беспорядков находятся в производстве и в ближайшее время будут направлены в суд, – добавил Санжар Адилов.

Ранее на брифинге стало известно, что более 2 тыс. единиц похищенного оружия до сих пор остается у преступников. Полиция продолжает поиски.

Тамила Языкова
Беспорядки-2022 МВД РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Школьники Алматы будут учиться по-новому с 1 сентября
Школьники Алматы будут учиться по-новому с 1 сентября
Гороскоп на неделю: названы знаки зодиака, представителям которых улыбнется удача
Гороскоп на неделю: названы знаки зодиака, представителям которых улыбнется удача
Алматинцев предупредили о последствиях покупки авто из Азербайджана и Грузии
Алматинцев предупредили о последствиях покупки авто из Азербайджана и Грузии
высказывания, посол, Украина
В АНК осудили высказывания посла Украины в Казахстане
Отчим насиловал падчерицу в ВКО
Пять лет отчим насиловал падчерицу в ВКО
Кадровые перестановки произошли в акимате Алматинской области
Кадровые перестановки произошли в акимате Алматинской области
Окровавленные человеческие чучела на деревьях напугали жителей Усть-Каменогорска
Окровавленные человеческие чучела на деревьях напугали жителей Усть-Каменогорска
МИД РК выразил протест послу Украины
МИД РК выразил протест послу Украины
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления