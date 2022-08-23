Назначен руководитель ДГД по Абайской области
Заместитель председателя Комитета государственных доходов МФ РК Бакытжан Слямов представил акиму Абайской области и коллективу Департамента государственных доходов по Абайской области Руслана Даниярова.
Фото: пресс-служба КГД
Руслан Данияров родился в 1972 году в селе Мерке Жамбылской области. По образованию экономист, юрист. Окончил Евразийский институт рынка, Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова.
Стаж работы на госслужбе составляет 26 лет. Трудовую деятельность начал в 1996 году налоговым инспектором налоговой инспекции по Тургайской области (была ликвидирована 22 апреля 1997 года указом президента).
С ноября 1999 года по октябрь 2009 года работал на различных, в том числе руководящих должностях Налогового комитета по Алматинскому району Нур-Султана.
С октября 2009 года по март 2020 года работал на различных, в том числе руководящих должностях Налогового комитета, а затем Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.
С апреля 2020 года по апрель 2022 года был руководителем управления Департамента крупных налогоплательщиков КГД МФ РК.
С апреля 2022 года по настоящее время работал заместителем руководителя Департамента государственных доходов по Атырауской области.