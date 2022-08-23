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Законодательство РК

Назначен руководитель ДГД по Абайской области

Руслан Данияров назначен руководителем Департамента государственных доходов по Абайской области Фото: пресс-служба КГД
Приказом министра финансов РК от 23 августа 2022 года Руслан Данияров назначен руководителем Департамента государственных доходов по Абайской области, передает Zakon.kz.

Заместитель председателя Комитета государственных доходов МФ РК Бакытжан Слямов представил акиму Абайской области и коллективу Департамента государственных доходов по Абайской области Руслана Даниярова.

Назначен руководитель ДГД по Абайской области

Фото: пресс-служба КГД

Руслан Данияров родился в 1972 году в селе Мерке Жамбылской области. По образованию экономист, юрист. Окончил Евразийский институт рынка, Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова.

Стаж работы на госслужбе составляет 26 лет. Трудовую деятельность начал в 1996 году налоговым инспектором налоговой инспекции по Тургайской области (была ликвидирована 22 апреля 1997 года указом президента).

С ноября 1999 года по октябрь 2009 года работал на различных, в том числе руководящих должностях Налогового комитета по Алматинскому району Нур-Султана.

С октября 2009 года по март 2020 года работал на различных, в том числе руководящих должностях Налогового комитета, а затем Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

С апреля 2020 года по апрель 2022 года был руководителем управления Департамента крупных налогоплательщиков КГД МФ РК.

С апреля 2022 года по настоящее время работал заместителем руководителя Департамента государственных доходов по Атырауской области.

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Область Абай
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