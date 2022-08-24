Бывший замгенсека ООН осудил высказывания посла Украины в Казахстане

Экс-заместитель генсека всемирной организации Сергей Орджоникидзе заявил, что подобные слова противоречат принципам ООН, передает Zakon.kz.

То, что ему было сделано «представление» – это совершенно справедливо. То, что он заявляет, за пределами не только дипломатической практики и этики, но и человеческой морали. Такого рода высказывания противоречат принципам и целям ООН, нарушают огромное количество административных документов в области прав человека, – цитирует РИА Новости Орджоникидзе.

По его мнению, с учетом резонанса вокруг сложившейся ситуации посол Украины может стать кандидатом на объявление персоной нон грата.

Ранее члены Ассамблеи народа Казахстана осудили высказывания посла Украины в Республике Казахстан Петра Врублевского в интервью одному из казахстанских блогеров.

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Позже в Министерстве иностранных дел Республики Казахстан состоялась встреча замминистра Ермухамбета Конуспаева с послом Украины в РК Петром Врублевским, где послу выражен протест в связи с его высказываниями.