Премьер Украины заявил о получении 3 млрд долларов от США

24 августа американский лидер Джо Байден объявил о выделении крупного пакета военной помощи Украине. В администрации Белого дома пояснили, что, по приблизительным подсчетам, сумма достигает 2,9 млрд долларов, сообщает Zakon.kz.

В государственный бюджет Украины поступили 3 млрд долларов грантовой помощи от США. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, сообщают «Известия».

Сегодня в государственный бюджет через механизм Всемирного банка поступило еще 3 млрд долларов безвозмездной грантовой помощи от Соединенных Штатов. Это первый транш из дополнительных 4,5 млрд долларов прямой бюджетной поддержки. Денис Шмыгаль

О выделении США 4,5 млрд долларов финансовой помощи сообщалось 8 августа. Отмечалось, что сумма нового гранта скоординирована с Минфином через Всемирный банк и будет предоставлена Киеву несколькими траншами.