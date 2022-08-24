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Премьер Украины заявил о получении 3 млрд долларов от США

3 млрд долларов поступило в Украину от США Фото: Zakon.kz
24 августа американский лидер Джо Байден объявил о выделении крупного пакета военной помощи Украине. В администрации Белого дома пояснили, что, по приблизительным подсчетам, сумма достигает 2,9 млрд долларов, сообщает Zakon.kz.

В государственный бюджет Украины поступили 3 млрд долларов грантовой помощи от США. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, сообщают «Известия».

Сегодня в государственный бюджет через механизм Всемирного банка поступило еще 3 млрд долларов безвозмездной грантовой помощи от Соединенных Штатов. Это первый транш из дополнительных 4,5 млрд долларов прямой бюджетной поддержки.Денис Шмыгаль

О выделении США 4,5 млрд долларов финансовой помощи сообщалось 8 августа. Отмечалось, что сумма нового гранта скоординирована с Минфином через Всемирный банк и будет предоставлена Киеву несколькими траншами.

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