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Обнаружена планета c суперокеаном

Ученые нашли планету с суперокеаном Фото: pixabay
Планета TOI-1452 обладает радиусом и массой, которая указывает на гораздо меньшую плотность (5,6 грамма на кубический сантиметр), чем можно ожидать от скалистой суперземли, сообщает Zakon.kz.

Международная группа ученых под руководством Шарля Кадье из Университета Монреаля объявила об обнаружении экзопланеты TOI-1452 b, которая вращается вокруг одной из звезд в двойной системе, расположенной в созвездии Дракона, на расстоянии около 100 световых лет от Земли, сообщает Lenta.ru.

Предполагается, что эта планета является суперземлей и полностью покрыта океаном.

Экзопланета была найдена с помощью космического телескопа TESS, который выявил падение яркости звезды TOI-1452 каждые 11 дней, что соответствует прохождению на фоне диска светила планеты, которая на 70% больше Земли.

Астрономы подтвердили, что объект-кандидат действительно является планетой класса суперземля благодаря наземным наблюдениям в обсерватории Мон-Мегантик.

Вода может составлять 30% массы экзопланеты, тогда как масса Мирового океана Земли составляет менее одного процента массы планеты. Это соответствует доле подледных океанов на некоторых лунах в Солнечной системе, таких как спутники Юпитера Ганимед и Каллисто или спутники Сатурна Титан и Энцелад.

Планета вращается вокруг родительской звезды TOI-1452 за 11 суток. Сама звезда относится к красным карликам, которые намного меньше Солнца, и вращается вокруг компаньона того же типа на относительно близком расстоянии 97 астрономических единиц, что в 2,5 раза больше расстояния между Солнцем и Плутоном.

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