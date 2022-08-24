Обнаружена планета c суперокеаном
Международная группа ученых под руководством Шарля Кадье из Университета Монреаля объявила об обнаружении экзопланеты TOI-1452 b, которая вращается вокруг одной из звезд в двойной системе, расположенной в созвездии Дракона, на расстоянии около 100 световых лет от Земли, сообщает Lenta.ru.
Предполагается, что эта планета является суперземлей и полностью покрыта океаном.
Экзопланета была найдена с помощью космического телескопа TESS, который выявил падение яркости звезды TOI-1452 каждые 11 дней, что соответствует прохождению на фоне диска светила планеты, которая на 70% больше Земли.
Астрономы подтвердили, что объект-кандидат действительно является планетой класса суперземля благодаря наземным наблюдениям в обсерватории Мон-Мегантик.
Вода может составлять 30% массы экзопланеты, тогда как масса Мирового океана Земли составляет менее одного процента массы планеты. Это соответствует доле подледных океанов на некоторых лунах в Солнечной системе, таких как спутники Юпитера Ганимед и Каллисто или спутники Сатурна Титан и Энцелад.
Планета вращается вокруг родительской звезды TOI-1452 за 11 суток. Сама звезда относится к красным карликам, которые намного меньше Солнца, и вращается вокруг компаньона того же типа на относительно близком расстоянии 97 астрономических единиц, что в 2,5 раза больше расстояния между Солнцем и Плутоном.