В Казахстане изменился порядок передачи детей-сирот в гостевую семью

Приказом министра просвещения РК от 18 августа 2022 года внесены изменения в ряд документов, в частности, в договор о передаче ребенка (детей) в гостевую семью, сообщает Zakon.kz.

Так, внесено дополнение о том, что в гостевую семью детей не смогут принимать казахстанцы, постоянно проживающие на территории РК, не прошедшие соответствующую психологическую подготовку.

Также говорится, что лицо, изъявившее желание взять ребенка в гостевую семью, должно предоставить в орган по месту своего жительства сертификат о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Однако это не касается близких родственников.

При этом в положение о гостевой семье добавлен перечень близких родственников. Это родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки.

Кроме того, поменялась форма заявления об отказе от родительских прав и согласии на усыновление ребенка.

Приказ вводится в действие с 3 сентября 2022 года.