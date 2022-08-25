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В Казахстане изменился порядок передачи детей-сирот в гостевую семью

изменился порядок передачи детей в гостевую семью Фото: unsplash
Приказом министра просвещения РК от 18 августа 2022 года внесены изменения в ряд документов, в частности, в договор о передаче ребенка (детей) в гостевую семью, сообщает Zakon.kz.

Так, внесено дополнение о том, что в гостевую семью детей не смогут принимать казахстанцы, постоянно проживающие на территории РК, не прошедшие соответствующую психологическую подготовку.

Также говорится, что лицо, изъявившее желание взять ребенка в гостевую семью, должно предоставить в орган по месту своего жительства сертификат о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Однако это не касается близких родственников.

При этом в положение о гостевой семье добавлен перечень близких родственников. Это родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки.

Кроме того, поменялась форма заявления об отказе от родительских прав и согласии на усыновление ребенка.

Приказ вводится в действие с 3 сентября 2022 года.

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Лариса Черненко
Министерство просвещения РК Казахстан
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