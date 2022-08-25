Акимат Нур-Султана и ОФ "Қазақстан халқына" подписали меморандум о сотрудничестве

Председатель правления Общественного фонда "Қазақстан халқына" Болат Жамишев и аким столицы Алтай Кульгинов встретились с общественностью в городском акимате. Нур-Султан стал 20-м регионом, где проведена подобная встреча.

Как передает официальный сайт акимата столицы, в рамках встречи акимат Нур-Султана и Общественный фонд "Қазақстан халқына" подписали меморандум о сотрудничестве.

ОФ "Қазақстан халқына" ведется большая системная работа. Меморандум о сотрудничестве позволит нам сообща масштабировать социальные проекты. Сегодня прошла конструктивная и полезная встреча. Поступившие предложения и конкретные проекты мы проработаем с ОФ "Қазақстан халқына". Нам важно поддерживать детей с особыми потребностями: расширять количество инклюзивных школ, дооснастить оборудованием перинатальные центры, реабилитационные центры, которые занимаются с детьми с диагнозами ДЦП, аутизм, синдром Дауна, онкологический центр по ул. Манаса. Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов

В преддверии конференции Национальной благотворительности на встрече была презентована работа ОФ "Қазақстан халқына" и обсуждены реализуемые благотворительные программы и проекты фонда в сфере образования, здравоохранения и спорта.

Фото: gov.kz

Кроме того, участниками встречи поднимались вопросы по дооснащению медицинских и реабилитационных центров, внедрению образовательных программ для людей с особыми потребностями, в том числе по переквалификации, поддержке творческих и спортивных программ, также поступило много других предложений.

Фото: gov.kz

Участие в обсуждении приняли руководители городских структур, представители НПО и общественных организаций, руководители медицинских учреждений, высших учебных заведений, депутаты маслихата, члены Общественного совета, меценаты.

Фото: gov.kz

В середине сентября мы намереваемся провести конференцию Национальной благотворительности. Она нами готовится третий месяц. Цель конференции – утвердить обновленную Концепцию и Проспект благотворительных программ и проектов фонда. Для того, чтобы этот документ был максимально полным и были учтены пожелания представителей гражданского общества, мы организовали 40 zoom-конференций, объездили все регионы страны, и заключительный круглый стол проходит в столице. Самый главный вопрос: что вы думаете о деятельности фонда и чем, по-вашему мнению, фонд должен заниматься? Председатель ОФ "Қазақстан халқына" Болат Жамишев

В Нур-Султане фондом в рамках программы "Обеспечение медицинских организаций оборудованием для офтальмологического скрининга и лечения ретинопатии недоношенных" будет оснащен Национальный научный центр материнства и детства, многопрофильная городская больница №2.

В программе "Образовательные гранты ОФ "Қазақстан халқына" участвуют 11 столичных вузов. Также в Нур-Султане действует физкультурно-оздоровительный кружок для детей и подростков с ограниченными возможностями "Тұсау кесер". Оказывается медицинская помощь 18 детям с сосудистыми патологиями, проводится работа по обеспечению лекарственными средствами, экзоскелетами и бионическими протезами.

Фото: gov.kz

Представители общественных объединений получили ответы на волнующие вопросы. Озвученные предложения и успешные реализованные проекты будут учтены в дальнейшей работе ОФ "Қазақстан халқына". С учетом потребностей региона, озвученных общественностью, будут внесены дополнения в действующую концепцию фонда и расширен Проспект направлений работы и программ фонда.