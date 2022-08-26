Неделя киберспорта: сразу два финала в ближайшие выходные

Последние выходные августа порадуют любителей киберспорта плей-офф матчами сразу двух крупных турниров по Dota 2 и CS:GO. Читайте дальше, чтобы узнать, как обстоят дела сейчас и чего можно ожидать от финала.

BLAST Premier: Fall Groups 2022

Серия турниров BLAST Premier: Fall продлится в Копенгагене вплоть до 28 августа. Команды борются за призовой фонд в 177,5 тыс. долларов и шесть путевок в большой финал серии.

Astralis, NaVi и Heroic уже вышли в третий раунд стадии Play-in и терпеливо ожидают завершения сегодняшних матчей, чтобы понять, с кем предстоит встретиться завтра. Большое волнение вызвала новость о возможном возвращении звездного снайпера NaVi Александра s1mple Костылева, который отправился в Данию в начале недели. Официального анонса от команды еще не было, но болельщики не теряют надежды.

Сегодня состоится полуфинал Play-in. Беттинг-компания Parimatch с самой широкой линией киберспортивных событий предлагает следующие коэффициенты:

Liquid – 1.87 vs NiP – 1.87

Vitality – 1.70 vs G2 – 2.08

ESL One Malaysia 2022

Третий турнир по Dota 2 в Гентинг Хайлендз и последний крупный чемпионат перед отборочным туром The International также подведет итоги 28 августа. Здесь призовой фонд уже посерьезнее – 400 тыс. долларов.

В финал верхней сетки вышли коллектив из Китая Aster и европейская команда Team Secret. Матч состоится завтра, а пока они тренируются и обсуждают стратегию, нижняя сетка продолжает борьбу. OG пришлось спуститься после поражения Secret со счетом 2:1. Во втором раунде их противником станет Thunder Awaken. Тем временем Fnatic готовится к схватке с Entity, который сыграет сразу две игры за день.

Уже завтра определятся один из гранд-финалистов и финалисты нижней сетки. Коэффициенты от Parimatch:

Aster – 1.95, Secret – 1.80

OG – 1.25, Thunder Awaken – 3.75

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