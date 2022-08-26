Ежегодная августовская педагогическая конференция прошла в ВКО

В Восточно-Казахстанской области состоялась традиционная августовская конференция, где приняли участие порядка 3 тыс. педагогов, передает Zakon.kz.

В работе августовского совещания приняли участие заместитель акима Восточно-Казахстанской области Шакарым Буктугутов, депутат Сената Парламента Казахстана Ольга Булавкина, исполнительный секретарь Восточно-Казахстанского областного филиала партии Amanat Сайрангуль Жумадилова, акимы городов и районов, ректоры высших учебных заведений, руководители городских и районных отделов образования и педагогическая общественность области.

Сегодня в сфере образования реализуются масштабные национальные проекты, которые позволят обеспечить качественный прорыв в системе казахстанского обучения. В области продолжаются работы по реформированию системы образования, – отметил заместитель акима ВКО Шакарым Буктугутов.

Фото: Инфоцентр ВКО

В ходе конференции обсуждались главные ценности системы образования – это патриотизм, стремление к знаниям и трудолюбие.

Фото: Инфоцентр ВКО

С докладом "Об особенностях организации образовательного процесса в 2022-2023 учебном году" выступила и. о. руководителя Управления образования ВКО Алима Акылбек.

Фото: Инфоцентр ВКО

В рамках мероприятия от имени акима ВКО были вручены денежные сертификаты победителям областного конкурса "Лучшая организация образования": за І место – 20 млн, за ІІ место – 16 млн, за ІІІ место – 12 млн тенге.

За вклад в сферу образования заслуженные педагоги области были награждены почетным званием «Шығыс Қазақстан облысының білім беру ісіне қосқан үлесі үшін», нагрудным знаком «Шығыс Қазақстан облысының еңбек сіңірген ұстазы» и денежной премией акима области в размере 600 тыс. тенге. Также почетные грамоты акима области вручены меценатам, проявившим активность в реализации акции "Дорога в школу".