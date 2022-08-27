Мужчина сообщил о бомбе в его сумке на вокзале в Мангистау
Фото: polisia.kz
В комнату полиции железнодорожного вокзала станции Мангистау пришел неизвестный гражданин и сообщил, что у него в сумке есть взрывное устройство. 49-летнего жителя Атырауской области задержали, передает Zakon.kz.
Здание железнодорожного вокзала оцепили и эвакуировали 37 человек.
При осмотре территории и сумки взрывчатых веществ не нашли.
Фото: polisia.kz
Проводится досудебное расследование по ст. 273 УК РК “Заведомо ложное сообщение об акте терроризма”.
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