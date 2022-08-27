Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Мужчина сообщил о бомбе в его сумке на вокзале в Мангистау

Мангистау, ложное сообщение Фото: polisia.kz
В комнату полиции железнодорожного вокзала станции Мангистау пришел неизвестный гражданин и сообщил, что у него в сумке есть взрывное устройство. 49-летнего жителя Атырауской области задержали, передает Zakon.kz.

Здание железнодорожного вокзала оцепили и эвакуировали 37 человек.

При осмотре территории и сумки взрывчатых веществ не нашли.

бомба

Фото: polisia.kz

Проводится досудебное расследование по ст. 273 УК РК “Заведомо ложное сообщение об акте терроризма”.

Читайте также

Мужчина угнал автомобиль и совершил смертельное ДТП в Алматы

Полицейского, спасшего ребенка из уличного туалета, повысили до майора

Была зомбирована – полицейский в Караганде убедил пенсионерку не переводить деньги

Ирина Лукичева
Мангистауская область
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
сокращение штатной численности Нацбанка
Токаев утвердил штатную численность Нацбанка
прогноз погоды на выходные в Казахстане
Резкое похолодание и заморозки – прогноз погоды на выходные в Казахстане
Названы Топ-4 лгунов по знаку зодиака
Назван Топ-4 лгунов по знаку зодиака
торги на бирже
Доллар резко подорожал на торгах
две иностранные компании нанесли ущерб на 20 млрд. тенге
Строительство дорог: две иностранные компании нанесли ущерб на 20 млрд тенге
Новшество ввели для казахстанских первоклашек
Новшества ввели для казахстанских первоклашек
Что построят на месте кинотеатра "Целинный" в Алматы
Что построят на месте кинотеатра "Целинный" в Алматы
Можно ли дарить учителям цветы на 1 сентября
Можно ли учителям в Казахстане дарить цветы и подарки
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления