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Лидер КПЛ – ФК "Актобе" одержал 11-ю победу в сезоне

Футбол Победа Аксу Фото: Instagram/fcaktobe_official
Прошли три матча 17-го тура чемпионата казахстанской Премьер-лиги по футболу. В одном из матчей игрового дня лидер турнирной таблицы "Актобе" упрочил свое преимущество над преследователями, минимально обыграв дома "Аксу" из Павлодара – 1:0, сообщает Zakon.kz.

Единственный мяч хозяева поля забили в начале матча, защитник западноказахстанцев Алибек Касым реализовал пенальти на 15-й минуте игры. Результат 1:0 продержался до финального свистка и принес "Актобе" 11-ю победу в нынешнем чемпионате, а с ней – лидерское положение в турнирной таблице КПЛ. Подопечные Андрея Карповича имеют в своем активе 35 очков, опережая "Астану", которая 27 августа играет в гостях с "Таразом", на пять баллов.

Еще в двух встречах первого игрового дня 17-го тура зафиксированы следующие результаты:

"Акжайык" – "Атырау" – 4:2;

"Мактаарал" – "Шахтер" – 0:2.

27 августа пройдут еще четыре поединка 17-го тура чемпионата КПЛ.

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