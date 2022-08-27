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Самый богатый теннисист мира разыграл юного американца

Теннис Розыгрыш Мальчика Фото: Instagram/rogerfederer
Легендарный швейцарский теннисист, экс-первая ракетка мира Роджер Федерер сдержал свое обещание, которое дал мальчику пять лет назад в США. Однако для этого пришлось разыграть целый спектакль с участием двух героев, сообщает Zakon.kz.

Вся эта история началась в 2017 году, когда еще совсем юный Ахмад Зизу по прозвищу Зизу попросил Федерера не заканчивать карьеру еще восемь-девять лет, чтобы они могли встретиться в очном поединке. Роджер тогда дал слово, и в итоге молодому американцу не пришлось ждать так долго.

Мечта юного теннисиста осуществилась даже раньше намеченного срока, ему устроили сюрприз, которого он не ждал. Неожиданная и заранее продуманная встреча с экс-первой ракеткой мира прошла в Швейцарии.

Зизу вместе со своим наставником приехал в Цюрих, как он думал, на специальный тренировочный лагерь. На этих сборах юного американца обслуживали как звезду мирового тенниса. За шуточным розыгрышем со стороны наблюдал сам Федерер, который вскоре вышел на сцену и предложил сыграть, чем удивил Зизу.

Когда "Величайший" дает обещание, он его исполняет! Вот что делает его примером! Спасибо, мистер Федерер, за лучший день в моей жизни, за эти воспоминания, я всегда буду благодарен за то, что вы исполнили "клятву на мизинчиках" Зизу.Зизу

Вдобавок к этому, Роджер Федерер на днях 17-й год подряд признан самым высокооплачиваемым теннисистом планеты по версии Forbes. Это при том, что последний год швейцарец не сыграл ни одного матча. Годовой доход Федерера составило около 90 млн долларов, это спонсорские контракты, реклама и другие бизнес-направления.

Далее в списке "теннисных богачей" идут Наоми Осака (56,2 млн), Серена Уильямс (35,1 млн), Рафаэль Надаль (31,4 млн) и Новак Джокович (27,1 млн).

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