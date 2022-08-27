Курс доллара резко снизился на торгах
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 468,10 тенге, снизившись сразу на 4,76 тенге, передает Zakon.kz.
Торгов по другим валютам не проводилось.
Нацбанк РК установил курс евро в 472,29 тенге, российского рубля – в 7,86 тенге, китайского юаня – в 68,81 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 468-473 тенге, евро – по 468-476 тенге, российские рубли – по 7,3-7,7 тенге.
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