Курс доллара резко снизился на торгах

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 468,10 тенге, снизившись сразу на 4,76 тенге, передает Zakon.kz.

Торгов по другим валютам не проводилось.

Нацбанк РК установил курс евро в 472,29 тенге, российского рубля – в 7,86 тенге, китайского юаня – в 68,81 тенге.