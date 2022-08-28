Сборная Казахстана по художественной гимнастике завоевала 3 медали в Будапеште
Фото: Instagram/bota_2004
Международный турнир Gracia Fair Cup проходил в Будапеште (Венгрия), сообщает Zakon.kz.
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала на турнире три медали, передает Olympic.kz.
Айбота Ертайкызы стала обладательницей бронзовой медали в упражнении с обручем.
В упражнении с мячом Ертайкызы стала второй, Дильназ Байленова заняла третье место.
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