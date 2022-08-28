Сборная Казахстана по художественной гимнастике завоевала 3 медали в Будапеште

Международный турнир Gracia Fair Cup проходил в Будапеште (Венгрия), сообщает Zakon.kz.

Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала на турнире три медали, передает Olympic.kz.

Айбота Ертайкызы стала обладательницей бронзовой медали в упражнении с обручем.

В упражнении с мячом Ертайкызы стала второй, Дильназ Байленова заняла третье место.

Приближается самый горячий бой года! Поддержите народного героя вместе с Parimatch и участвуйте в розыгрыше iPhone 14 и крупных бонусов.