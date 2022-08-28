Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Сборная Казахстана по художественной гимнастике завоевала 3 медали в Будапеште

Сборная Казахстана по художественной гимнастике завоевала три медали в Будапеште Фото: Instagram/bota_2004
Международный турнир Gracia Fair Cup проходил в Будапеште (Венгрия), сообщает Zakon.kz.

Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала на турнире три медали, передает Olympic.kz.

Айбота Ертайкызы стала обладательницей бронзовой медали в упражнении с обручем.

В упражнении с мячом Ертайкызы стала второй, Дильназ Байленова заняла третье место.

Приближается самый горячий бой года! Поддержите народного героя вместе с Parimatch и участвуйте в розыгрыше iPhone 14 и крупных бонусов.

Читайте также

Гонщик "Астаны" Самуэле Баттистелла снова занял 2-е место на "Вуэльте-2022"

7 медалей привезли казахстанцы с ЧА по таеквондо

Головкин поздравил Алимханулы с титулом чемпиона WBO

Константин Вноровский
Венгрия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Фруктовый сад
Какими будут осень и зима? Прогнозируем по приметам 28 августа
первоклассники
Сокращение нагрузки и зарплат учителей прокомментировали в Минпросвещения
прогноз погоды на выходные в Казахстане
Резкое похолодание и заморозки – прогноз погоды на выходные в Казахстане
торги на бирже
Курс доллара резко снизился на торгах
Названы Топ-4 лгунов по знаку зодиака
Назван Топ-4 лгунов по знаку зодиака
торги на бирже
Доллар резко подорожал на торгах
курсы валют на выходные дни
Курсы валют на выходные дни
Самые популярные и романтические закаты Алматы и области
Топ-5 завораживающих закатов в Алматы и области
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления