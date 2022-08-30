Более 600 кустов конопли выращивал житель Шымкента во дворе дома
Фото: polisia.kz
Сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП города Шымкент в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Қарасора – 2022" обнаружили, что местный житель незаконно выращивал во дворе своего дома коноплю, сообщает Zakon.kz.
У 57-летнего мужчины изъято 636 кустов наркотического растения. Oбщий вес составил 47,5 кг.
В настоящее время по факту проводится досудебное расследование. Стоит отметить, что подозреваемый ранее был судим за совершение аналогичного преступления. Пресс-служба ДП города Шымкент
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