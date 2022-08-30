Более 600 кустов конопли выращивал житель Шымкента во дворе дома

Фото: polisia.kz

Сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП города Шымкент в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Қарасора – 2022" обнаружили, что местный житель незаконно выращивал во дворе своего дома коноплю, сообщает Zakon.kz.

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