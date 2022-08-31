Какие поручения президента Казахстана уже исполнили, а что еще остается нетронутым

Казахстанцы в ожидании нового Послания главы государства Касым-Жомарта Токаева, с которым он выступит 1 сентября на совместном заседании палат Парламента. О том, как было исполнено и какие приняты меры по Посланию от 16 марта 2022 года и по следам других поручений, расскажет Zakon.kz.

Что сказал Токаев

Стоит отметить, что Послание прозвучало после известных трагических январских событий и большая часть обращения была посвящена им. Глава государства заявил, что январские события стали самым большим испытанием для нашей государственности. Токаев поручил провести тщательное расследование и сказал, что главным приоритетом для него на посту президента было и будет проведение востребованных народом реформ.

При этом Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что устойчивый прогресс страны и масштабные социально-экономические преобразования невозможны без политической модернизации.

За два с половиной года мы добились серьезных результатов в этом направлении. В рамках выдвинутых мною четырех пакетов политических реформ был реализован ряд важных инициатив, направленных на дальнейшую демократизацию страны. О масштабе произошедших положительных изменений можно судить по тому факту, что только в политической сфере было принято более десяти законов, – сказал президент. – Взять, к примеру, новый демократический закон о мирных собраниях. Он позволил активистам, в том числе оппозиционно настроенным общественникам, беспрепятственно проводить митинги и свободно выражать там свое мнение.

Однако в этот раз он сделал акцент на шагах по переустройству политической модели развития Казахстана, в частности, об окончательном переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом.

Как заявил Токаев, президент страны, а также ряд руководителей госструктур должны выйти из рядов руководящей партии Amanat.

Сращивание партийных структур с государственным аппаратом крайне нежелательно. Монополия в политике неизбежно приводит к различным социальным болезням и деградации государства. Политическому доминированию нужно поставить надежный заслон. Предлагаю законодательно оформить обязанность Президента прекратить членство в партии на период своих полномочий, – сказал президент.

По его мнению, такая норма повысит политическую конкуренцию, обеспечит равные условия для развития всех партий. Тем самым мы избавим будущих лидеров страны от соблазна подмять под себя основные политические институты.

Глава государства сдержал свое обещание и 26 марта сообщил, что сложил свои полномочия председателя партии Amanat.

Токаев также заявлял, что следует ввести в наше законодательство положение об обязательном выходе из партии председателей и членов Центральной избирательной комиссии, Счетного комитета и Конституционного совета.

Эта норма была внесена в Конституцию, кроме того, этот список пополнили члены Высшей аудиторской палаты республики, военнослужащие, работники органов национальной безопасности, правоохранительных органов. Все они не должны состоять в политических партиях, профессиональных союзах, выступать в поддержку какой-либо политической партии.

Поправки в Конституцию

В конце апреля Касым-Жомарт Токаев внес предложения по изменению некоторых норм Конституции, дабы реализовать свои инициативы по политической и управленческой модернизации. Большинством голосов казахстанцев эти предложения были поддержаны на республиканском референдуме 5 июня 2022 года.

Таким образом, президент Казахстана теперь не вправе быть депутатом представительного органа, занимать другие оплачиваемые должности и осуществлять предпринимательскую деятельность. Также он не должен состоять в политической партии.

Кроме того, теперь глава государства не может избираться на должность более двух раз подряд.

Также был принят запрет для ближайших родственников президента на занятие должностей политических государственных служащих и руководителей в квазигосударственном секторе.

Внесен в Конституцию и ряд поправок, касающихся переформатирования представительной ветви власти, которые последовательно сокращают полномочия президента и укрепляют роль Парламента.

Депутатский корпус Мажилиса будет формироваться по следующей схеме: 70% – на пропорциональной основе и 30% – на мажоритарной. Смешанная модель также внедрена на выборах маслихатов областей и городов республиканского значения.

Возвращение к такому варианту избирательной системы – это очень серьезный шаг. Он является логическим продолжением принятого ранее решения о снижении порога прохождения партий в Мажилис и маслихаты, – подчеркнул Токаев. – Теперь, по сути, каждый регион получит возможность избрать в нижнюю палату как минимум одного депутата. Новая модель сформирует в Мажилисе более широкую палитру взглядов, сделает его более инклюзивным.

Кроме того, пересмотрен порядок формирования и ряда функций Сената, включая сокращение президентской квоты с 15 до 10 депутатов, 5 из которых предлагаются (не избраны, как было ранее) Ассамблеей народа Казахстана.

Таким образом, была упразднена квота АНК в Мажилисе и перенесена в Сенат.

Местная власть

Поправки коснулись и назначения акимов областей, городов республиканского значения и столицы. Теперь они назначаются на должность президентом республики с согласия депутатов маслихатов, расположенных на территории области, или депутатов маслихатов городов республиканского значения и столицы соответственно.

При этом президент республики предлагает не менее двух кандидатур, по которым проводится голосование. Кандидат, набравший большее количество голосов депутатов маслихатов, принявших участие в голосовании, считается получившим согласие.

Также внесена поправка о том, что по инициативе не менее одной пятой от общего числа депутатов маслихата может быть поставлен вопрос о выражении вотума недоверия акиму. В этом случае маслихат большинством голосов от общего числа его депутатов вправе выразить недоверие акиму и поставить вопрос о его освобождении от должности соответственно перед президентом республики.

Кроме того, законодательно внедрен институт выборности акимов городов районного значения, сел, поселков и сельских округов. Расширены самостоятельность и ответственность районных, городских и сельских уровней власти в решении социально-экономических задач местного значения.

Усиление правозащитных институтов

По предложению главы государства были созданы Конституционный суд и институт Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан, чьи функции и задачи также внесены в Основной закон.

При этом Генеральный прокурор и Уполномоченный по правам человека теперь имеют право обращаться в Конституционный суд.

Уверен, эти инициативы станут важным шагом в построении справедливого и правового государства, институционально усилят систему сдержек и противовесов, защиту конституционных прав граждан, – пояснил Токаев такие новшества.

Говоря об усилении правозащитных институтов, президент отметил, что это, в частности, связано с тем, что в стране участились обращения граждан и общественников по поводу необходимости ужесточения наказания за насилие в отношении женщин и детей.

Стоит отметить, что в рамках поправок в Конституции в стране теперь законодательно запрещена смертная казнь.

Кроме того, расширена компетенция прокуроров по подготовке обвинительных актов по уголовным делам, повышен статус участкового инспектора, пересмотрены пороги привлечения предпринимателей к уголовной ответственности за налоговые правонарушения. Также ведется работа по формированию системы защиты лиц, сообщивших о фактах коррупции. Соответствующие законодательные поправки внесены в Мажилис Парламента.

Гражданское общество

В рамках укрепления роли институтов гражданского общества по поручению Токаева создан Национальный курултай. Этот институт заменил ранее действовавший Национальный совет общественного доверия.

В состав Национального курултая вошли представители всех регионов страны. Кроме того, в него включены ряд депутатов Парламента, члены АНК, Гражданского альянса, общественных советов и организаций, авторитетные общественные деятели, представители бизнеса, промышленности и сельского хозяйства, а также другие граждане.

Таким образом, в стране появился орган, в котором представлен достаточно широкий спектр самых различных мнений и взглядов. Для обсуждения важных вопросов и проблем члены Курултая будут собираться на регулярной основе, а также предлагать свои инициативы.

Что пока не исполнено

Не обошел своим вниманием Касым-Жомарт Токаев и деятельность СМИ. Как отмечал глава государства, демократические преобразования в стране невозможны без независимых и ответственных средств массовой информации.

В связи с чем он поручил пересмотреть закон о СМИ с учетом интересов государства, запросов общества и тенденций развития медиа-сферы.

На данный момент законопроект находится в стадии разработки и обсуждения, и единого мнения в сфере медиа по нему не выработано.

Административное устройство

По предложению президента в стране были образованы новые области – Абайская, Улытауская и Жетысуская. А город Капшагай Алматинской области переименован в Қонаев.

Как отмечал Токаев, этот шаг было решено сделать после многократных обращений казахстанцев.

В целом вопрос образования новых областей волнует многих. Не секрет, что в свое время в регионах, потерявших областной статус, снизилась численность населения и ухудшилось качество жизни. Пришло время исправить эту ситуацию. Административно-территориальные изменения оптимизируют процесс государственного управления, упростят гражданам проезд до областного центра и обратно, будут способствовать более эффективному регулированию внутренней миграции, – сказал глава государства.

Что еще сделано

В рамках других поручений главы государства, направленных на повышение благосостояния казахстанцев, внесены изменения и дополнения в законодательство в части увеличения минимальной заработной платы.

Она повышена до 60 тысяч тенге с 42 500 тенге. Кроме того, ее исключили из расчетов в качестве показателя в налоговой, социальной и других сферах.

Приняты Законы «О промышленной политике» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам промышленной политики».

В качестве нового подхода для вовлечения земель сельхоззначения в экономический оборот и привлечения инвестиций в аграрный сектор внесены соответствующие поправки по отчуждению права землепользования.

Кроме того, в рамках снижения нагрузки на бизнес и придания импульса развитию деловой активности в стране внедрена новая регуляторная политика в сфере предпринимательской деятельности (принцип «1 in 2 out», «регуляторная гильотина» и др.).

По поручению Токаева приняты поправки в законодательство по вопросам науки, деятельности государственных и частных операторов, а также туристской деятельности.

Впервые в Казахстане принят Закон «Об ответственном обращении с животными». Эта тема также не обошла стороной главу государства. Многократные обращения зоозащитников и простых казахстанцев, возмущенных ростом шокирующих случаев жестокого обращения с животными, послужили толчком инициировать такой закон.

На данный момент закон принят, но пока слабо применяется на практике, о чем свидетельствуют недавние преданные огласке факты издевательства над четвероногими и обнаруженные бойни для животных.

Государственное управление

Глава государства также выступил с предложением оптимизировать штатную численность госслужащих и работников квазигосударственного сектора.

После чего воплотил свое предложение в жизнь и подписал соответствующий указ.

В результате лимиты штатной численности госорганов и работников квазигосударственного сектора были сокращены на 15%, это порядка 17,9 тысячи человек.

Также поэтапно внедряется новая система оплаты труда госслужащих на основе факторно-балльной школы (ФБШ). Главное преимущество новой системы – уход от «уравниловки».

Теперь должностной оклад госслужащих будет зависеть от объема и сложности работы. По мнению самих госслужащих, новая система оплаты труда усилит ответственность и их мотивацию.

Экономическое и инфраструктурное развитие

Одним из самых непростых блоков в части реализации стали антикризисные меры по контролю и снижению инфляции в стране.

Правительство утвердило План антикризисных мер на 2022 год, а также приняло Комплекс мер по контролю и снижению инфляции и План по обеспечению продовольственной безопасности на 2022-2024 годы.

Но, как свидетельствуют статистика и жизнь, предпринимаемые меры пока не справляются со своей задачей. Цены на продукты и другие товары продолжают ежемесячно расти и обуздать их непросто. А курс тенге по отношению к другим валютам показывает чудеса эквилибристики, что тоже негативно сказывается на ценах и в целом экономической ситуации в стране.

К примеру, возникший дефицит сахара и дизтоплива в стране взбудоражил не только простых казахстанцев, но и Правительство, которое вынуждено было принимать срочные меры для исправления ситуации. И они пока еще находятся в стадии разработки.

Вместе с тем по поручению президента за счет облигационного займа Национального банка и бюджетных средств начато финансирование программ «Экономика простых вещей» и «Дорожная карта бизнеса-2025». На эти цели выделен 1 трлн тенге.

А для обеспечения притока инвестиций внедрен новый инструмент в виде стратегического инвестиционного соглашения. В частности, сформирован пул из 70 проектов в сферах сельхозпереработки, нефтехимии, разработки месторождений полезных ископаемых, машиностроения на сумму более $14 млрд. На данный момент 20 проектов уже перешли в активную стадию проработки соглашений об инвестициях.

Исполняется и еще одно поручение главы государства в части реализации крупных проектов: введение в строй не менее 2400 МВт мощностей возобновляемой энергетики, газификация и перевод на альтернативные источники энергии 10 наиболее загрязненных городов, строительство газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган, лупинга магистрального газопровода «Макат – Северный Кавказ», опреснительного завода в поселке Кендерли Мангистауской области, модернизация магистрального газопровода «Бейнеу – Жанаозен».

В рамках инфраструктурного развития построено 20 тыс. км линий связи в 1257 сельских населенных пунктах, также 928 сельских населенных пунктов обеспечено мобильным широкополосным доступом к интернету. Завершена реализация проектов по строительству волоконно-оптических линий связи и прокладке сетей 3G и 4G. В результате проведенной работы охват населения инфраструктурой широкополосного доступа к интернету увеличился до 99%.

Кроме того, в рамках реализации проекта «Ауыл – Ел бесігі» в 2021 году в 480 сельских населенных пунктах улучшена социальная и инженерная инфраструктура за счет строительства и ремонта 1140 объектов. На эти цели из республиканского бюджета было выделено 106 млрд тенге.

В 2021 году из бюджета развития регионов 7,3 трлн тенге направлено на финансирование актуальных инфраструктурных и социальных проблем жителей, или 62,4% (в 2022 г. из 8,6 трлн тенге планируется направить 5,3 трлн тенге, или 62,1%).

Социальная сфера

Одним из самых популярных среди казахстанцев стало предложение президента об использовании части пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий и лечение.

После принятия поправок в законодательство в 2021 году более 1,3 млн казахстанцев сняли свои накопления на 3,1 трлн тенге. Средняя сумма единовременных пенсионных выплат составила порядка 2,4 млн тенге.

Однако с 1 апреля этого года вступили в силу новые пороги достаточности, свыше которых можно снять и использовать часть своих пенсионных накоплений. И воспользоваться этим правом теперь сможет гораздо меньшее число казахстанцев.

Кроме того, для решения жилищного вопроса в рамках пилотного проекта «5-10-20» Нацбанк выделил 180 млрд тенге для строительства и приобретения 15 214 квартир. Также через АО «Отбасы банк» выдано 17 тыс. льготных займов на общую сумму 210 млрд тенге.

Разработаны механизмы субсидирования арендной платы за жилье для казахстанцев с низкими доходами и затрат работодателей при строительстве арендных домов на селе.

Образование

Большое внимание уделяется качеству образования и стимулированию педагогов. Так, проводится работа по закрытию неэффективных вузов. В прошлом году профилактическим контролем и проверками было охвачено 39 вузов, в результате которых было закрыто 9 вузов, предоставляющих некачественное образование.

Для стимулирования 416 ученым присуждена стипендия для прохождения стажировки в 109 ведущих научных центрах 24 стран мира, а также принято решение о предоставлении 1000 грантов молодым ученым на исследования по проекту «Жас ғалым». Для этого в республиканском бюджете предусмотрено 24,7 млрд тенге.

Вместе с тем в школах, колледжах и вузах внедрили отдельный предмет по основам предпринимательства.

Решается вопрос и по развитию спортивных секций и кружков для детей. В частности, внедрен механизм подушевого финансирования посещения детьми и подростками этих заведений.

Была поставлена главой государства и задача по повышению качества информационных систем для удаленных форматов обучения. В рамках этого поручения были подключены к информационным системам 7466 школ, увеличена скорость интернета в 1324 сельских школах.

Вузы получили возможность закупить дополнительные виртуальные лаборатории. А также получили доступ к электронной библиотеке, ввели электронный документооборот, были созданы онлайн офис-регистратор, онлайн деканат, онлайн ректорат.

Теперь также законодательно закреплены нормы по предоставлению победителям и призерам международных предметных олимпиад по общеобразовательным предметам, творческих конкурсов и спортивных соревнований права внеконкурсного зачисления в вузы.

Кроме того, победители, призеры и педагоги, подготовившие их, поощряются единовременным вознаграждением за счет бюджетных средств.

Зарплаты

Начиная с 2020 года ежегодно до 2023 года повышается зарплата педагогам на 25%.

В прошлом году была повышена заработная плата 247 тысячам медработников. Из республиканского бюджета и ОСМС на эти цели было выделено 222,3 млрд тенге.

Кроме того, приняты меры по ежегодному повышению заработных плат отдельным категориям гражданских служащих (порядка 590 тыс. человек), к которым относятся работники организаций культуры, архивного дела и других, в том числе техперсонал. Предусматривается, что им повысят зарплату в среднем на 20% с 2022 по 2025 год.

В этом году были дважды проиндексированы социальные выплаты. Это коснулось 4,1 млн человек, из которых 2,2 млн – пенсионеры.

Проводится поэтапное повышение зарплат 1,2 млн гражданских служащих.

В образовании и социальной сфере рост зарплат в текущем году составил 25%, в здравоохранении – от 20% до 30%.

Также были повышены зарплаты 1,5 млн работников частного и квазигосударственного секторов.

17 июля 2022 года премьер-министр Алихан Смаилов на расширенном заседании Правительства подвел итоги социально-экономического развития страны за первое полугодие 2022 года.

Он отметил, что из 207 поручений президента исполнено 91. В работе – 116, в том числе на стадии завершения – 28 поручений.