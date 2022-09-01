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Премьер Финляндии заявила о переходе страны на "военную экономику"

В Финляндии заявили о переходе на "военную экономику" Фото: pixabay
Премьер-министр Финляндии Санна Марин выразила надежду, что стране окажет помощь Европейская комиссия, сообщает Zakon.kz.

Экономическая система Финляндии вынуждена функционировать в "военных условиях" из-за энергетического кризиса. Об этом заявила премьер-министр страны Санна Марин, сообщают "Известия".

Мы живем как будто в условиях военной экономики. Это ненормальная экономическая ситуация.Санна Марин

Глава государственного совета подчеркнула, что в сложившихся обстоятельствах требуются исключительные меры.

Также Марин выразила надежду на то, что Еврокомиссия окажет Финляндии необходимую поддержку. В качестве возможного решения она предложила установить потолок цен на электроэнергию.

30 августа стало известно, что финские компании вынуждены переводить производство с дневных часов на ночные из-за высоких цен на электричество.

Экономия производственных затрат, которую приносит дешевая ночная электроэнергия, изучается, в частности, в малой и средней промышленности, где до сих пор работали днем.

Изменение рабочего графика также требует переговоров с работниками.

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