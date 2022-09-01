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ФК "Кайрат" за три минуты лишился полуфинала Кубка Казахстана

Футбол Кубок РК Фото: Instagram/f.c.kairat
31 августа состоялись четыре матча стадии четвертьфинала Кубка Казахстана по футболу, и все поединки прошли в упорной и непредсказуемой борьбе, сообщает Zakon.kz.

Самый неожиданный результат был зафиксирован на Центральном стадионе Алматы, где действующий обладатель Кубка РК алматинский "Кайрат", ведя со счетом 1:0, упустил победу на последних минутах. Алматинских болельщиков и футболистов огорчили игроки уральского "Акжайыка". Счет на табло был открыт хозяевами, отличился Сейгей Кейлер.

При счете 1:0 матч благополучно шел к завершению. Но не тут-то было. Алматинцы забыли про главный закон футбола – играть до последних минут. Уральцы сначала за счет автогола на 87-й минуте Виктора Васина сравняли результат.

А на 90-й минуте красивый гол гостей в исполнении Оралхана Омиртаева принес сенсационную победу "Акжайыку" – 2:1. Почти весь второй тайм хозяева играли в меньшинстве, с поля был удален Вячеслав Швырев.

Не смог пройти в полуфинал Кубка Казахстана и прошлогодний его финалист – карагандинский "Шахтер". Горняки так же с минимальным счетом 1:0 на выезде вели у "Тараза". Но все знают неуступчивых жамбылских футболистов, которые сумели сравнять положение игры, а в серии пенальти – вырвать победу, а с ней и путевку в полуфинал.

Тот же сценарий произошел в четвертьфинальном поединке между "Кайсаром" (Кызылорда) и "Ордабасы" (Шымкент). Основное время закончилось вничью 1:1, а в послематчевых пенальти удача был на стороне футболистов из Шымкента – 4:1.

И в последнем четвертьфинале "Астана" вышла в 1/2 финала Кубка Казахстана, одолев на своей арене "Мактаарал", – 1:0.

Матчи стадии полуфинала Кубка Казахстана пройдут 19 октября, а финал назначен на 12 ноября.

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