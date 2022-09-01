Две казахстанские пары прошли во второй круг US Open-2022
Александр Бублик в дуэте с представителем Дании Хольгером Руне на старте турнира одолели американских теннисистов Френсиса Тиафо и Дениса Кудлу – 6:2, 3:6, 6:1.
Далее пару Бублик/Руне ждут французы Кентен Гали и Адриан Маннарино.
Александр Недовесов в паре со своим постоянным партнером из Пакистана Айсамом уль-Хак Куреши вышли в 1/16 финала парного US Open. Казахстанско-пакистанская пара была сильнее представителей Аргентины Томаса Мартина Этчеверри и Себастьяна Баэса – 6:1, 7:5.
За выход в третий круг соперниками Александра и Айсама будут Марсело Аревало (Сальвадор) и Жан-Жюльен Ройер (Голландия).
Фото: ktf.kz
Вдобавок к этому казахстанские болельщики тенниса увидят поединок Юлии Путинцевой в одиночном разряде, которая сразится с Юле Нимайер из Германии.
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