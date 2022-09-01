Две казахстанские пары прошли во второй круг US Open-2022

Александр Бублик и Александр Недовесов успешно стартовали в парном разряде Открытого чемпионата США по теннису. К сожалению, не смогли повторить их успех Андрей Голубев и Юлия Путинцева, которые проиграли свои стартовые игры, сообщает Zakon.kz.

Александр Бублик в дуэте с представителем Дании Хольгером Руне на старте турнира одолели американских теннисистов Френсиса Тиафо и Дениса Кудлу – 6:2, 3:6, 6:1.

Далее пару Бублик/Руне ждут французы Кентен Гали и Адриан Маннарино.

Александр Недовесов в паре со своим постоянным партнером из Пакистана Айсамом уль-Хак Куреши вышли в 1/16 финала парного US Open. Казахстанско-пакистанская пара была сильнее представителей Аргентины Томаса Мартина Этчеверри и Себастьяна Баэса – 6:1, 7:5.

За выход в третий круг соперниками Александра и Айсама будут Марсело Аревало (Сальвадор) и Жан-Жюльен Ройер (Голландия).

Фото: ktf.kz

1 сентября на корты Нью-Йорка выйдет Елена Рыбакина, чтобы сыграть матч парного разряда. Ее напарницей станет украинка Ангелина Калинина, а их соперницами будут Х. Дарт (Англия) и Л. Самсонова (Россия). В программе этого дня также предусмотрена встреча Анны Данилиной в тандеме с бразильянкой Беатрис Аддад Майей. Им будут противостоять А. Крунич (Сербия) и М. Линетт (Польша).

Вдобавок к этому казахстанские болельщики тенниса увидят поединок Юлии Путинцевой в одиночном разряде, которая сразится с Юле Нимайер из Германии.

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