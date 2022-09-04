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Диетолог назвала самый вредный сорт риса

Диетолог назвала самый вредный сорт Фото: pixabay
Белый рис вызывает повышение уровня глюкозы в крови, предупреждает специалист, сообщает Zakon.kz.

Диетолог Елена Соломатина в интервью "Газете.ру" отметила, что в этом продукте нет клетчатки, витаминов и микро- и макроэлементов. Тем не менее, его все же можно употреблять, но с некоторыми правилами.

По мнению эксперта, лучше употреблять такой продукт в слегка недоваренном виде. При этом рис должен быть холодным, подчеркнула специалист.

Если мы остудим отварной белый рис и потом смешаем его с овощами или салатом, то тем самым снизим негативное воздействие, сахар в крови будет пониматься медленнее, опасного скачка глюкозы удастся избежать. Диетолог Елена Соломатина

Диетолог посоветовала бурый неочищенный рис, так как в нем много калия, кальция, магния и других полезных веществ. Однако Соломатина подчеркнула, что даже его лучше с осторожностью употреблять при заболеваниях, связанных с нарушением обмена веществ и диабете.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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