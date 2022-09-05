Анна Данилина завершила выступление на US Open

Первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина проиграла в двух сетах дуэту Николь Меликар и Эллен Перес, сообщает Zakon.kz.

Казахстанская теннисистка Анна Данилина завершила выступление на Открытом чемпионате США по теннису в парном разряде, сообщает Sports.kz.

В 1/8 финала Анна Данилина в паре с бразильянкой Беатрис Аддад Майей проиграла в двух сетах дуэту Николь Меликар (США) / Эллен Перес (Австралия) — 3:6, 3:6. Таким образом, Данилина и Аддад Майя не смогли выйти в четвертьфинал US Open. Матч продолжался 1 час 14 минут.

Анна Данилина является лучшей теннисисткой Казахстана в парном разряде: в рейтинге WTA она занимает 19-е место. Ее лучший результат в этом году — выход в финал Australian Open — также в паре с Беатрис Аддад Майей.

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