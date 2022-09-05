"Манчестер Юнайтед" остановил победное шествие "Арсенала" в АПЛ

Лидер английского чемпионата по футболу, лондонский "Арсенал", потерпел первое поражение в новом сезоне. В матче шестого тура Премьер-лиги "канониры" играли в гостях с "Манчестер Юнайтед" и уступили со счетом 3:1, сообщает Zakon.kz.

Первыми порадовались местные болельщики, заполнившие "Олд Траффорд" в Манчестере, когда на 35-й минуте бразилец Антони забил дебютный гол в майке "красных дьяволов".

Во втором тайме "лондонцы" усилиями Букайо Сака сравняли результат встречи. Но вскоре игрок "МЮ" Маркус Рашфорд вывел свою дружину снова вперед, а на 75-й минуте он же записал в свой актив дубль и поставил точку в этом поединке – 3:1.

"Арсенал" все же остался во главе турнирной таблицы с 15 очками, за ним идут "МСити" и "Тоттенхэм", у них на один балл меньше. А "манкунианцы" с 12 очками расположились на пятой строчке.

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