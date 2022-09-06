В Казахстане зафиксировали спад заболеваемости КВИ за сутки

Фото: Zakon.kz

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 4 сентября в Казахстане рассказали в МВК. По сравнению с предыдущим днем выявили на 43 заболевших меньше, сообщает Zakon.kz.

Двумя сутками ранее в стране заболели 197 казахстанцев. За прошедшие сутки зарегистрировано 154 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане – 46,

в Алматы – 13,

в Шымкенте – 1,

в Акмолинской области – 15,

в Актюбинской области – 1,

в Алматинской области – 5,

в Атырауской области – 10,

в ВКО – 4,

в Абайской области - 1,

в Жамбылской области – 3,

в ЗКО – 9,

в Карагандинской области – 25,

в Костанайской области – 10,

в Мангистауской области – 5,

в Павлодарской области – 4,

в СКО – 2. Всего в стране подтверждено 1 390 263 случая. 311 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них: в Нур-Султане - 3,

в Алматы - 33,

в Алматинской области - 5,

в Жетысуской области - 4,

в Атырауской области - 3,

в ВКО - 16,

в ЗКО - 59,

в Карагандинской области - 73,

в Костанайской области - 39,

в Кызылординской области – 2,

в Мангистауской области - 20,

в Павлодарской области - 45,

в Туркестанской области - 9. Всего в стране выздоровело 1 359 849 человек от COVID-19. Читайте также Экономист Бекнур Кисиков спрогнозировал рост цен на ГСМ В Германии прошли акции против высоких цен на энергоносители Появилось видео с места тушения пожара в Костанайской области

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