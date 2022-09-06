В Казахстане зафиксировали спад заболеваемости КВИ за сутки
Двумя сутками ранее в стране заболели 197 казахстанцев. За прошедшие сутки зарегистрировано 154 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 46,
в Алматы – 13,
в Шымкенте – 1,
в Акмолинской области – 15,
в Актюбинской области – 1,
в Алматинской области – 5,
в Атырауской области – 10,
в ВКО – 4,
в Абайской области - 1,
в Жамбылской области – 3,
в ЗКО – 9,
в Карагандинской области – 25,
в Костанайской области – 10,
в Мангистауской области – 5,
в Павлодарской области – 4,
в СКО – 2.
Всего в стране подтверждено 1 390 263 случая.
311 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане - 3,
в Алматы - 33,
в Алматинской области - 5,
в Жетысуской области - 4,
в Атырауской области - 3,
в ВКО - 16,
в ЗКО - 59,
в Карагандинской области - 73,
в Костанайской области - 39,
в Кызылординской области – 2,
в Мангистауской области - 20,
в Павлодарской области - 45,
в Туркестанской области - 9.
Всего в стране выздоровело 1 359 849 человек от COVID-19.