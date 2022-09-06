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В Казахстане зафиксировали спад заболеваемости КВИ за сутки

Коронавирус в Казахстане 5 сентября Фото: Zakon.kz
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 4 сентября в Казахстане рассказали в МВК. По сравнению с предыдущим днем выявили на 43 заболевших меньше, сообщает Zakon.kz.

Двумя сутками ранее в стране заболели 197 казахстанцев. За прошедшие сутки зарегистрировано 154 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 46,

  • в Алматы – 13,

  • в Шымкенте – 1,

  • в Акмолинской области – 15,

  • в Актюбинской области – 1,

  • в Алматинской области – 5,

  • в Атырауской области – 10,

  • в ВКО – 4,

  • в Абайской области - 1,

  • в Жамбылской области – 3,

  • в ЗКО – 9,

  • в Карагандинской области – 25,

  • в Костанайской области – 10,

  • в Мангистауской области – 5,

  • в Павлодарской области – 4,

  • в СКО – 2.

Всего в стране подтверждено 1 390 263 случая.

311 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане - 3,

  • в Алматы - 33,

  • в Алматинской области - 5,

  • в Жетысуской области - 4,

  • в Атырауской области - 3,

  • в ВКО - 16,

  • в ЗКО - 59,

  • в Карагандинской области - 73,

  • в Костанайской области - 39,

  • в Кызылординской области – 2,

  • в Мангистауской области - 20,

  • в Павлодарской области - 45,

  • в Туркестанской области - 9.

Всего в стране выздоровело 1 359 849 человек от COVID-19.

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