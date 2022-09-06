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Димаш Кудайберген высказался о пожарах в Костанайской области

Димаш Кудайберген высказался о пожарах в Костанайской области Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Казахстанский популярный певец и композитор Димаш Кудайберген 6 сентября в соцсети опубликовал пост, в котором пообещал помочь пострадавшим от пожаров в Костанайской области, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией в Instagram Димаш отметил, что ситуация в Костанае затронула всех казахстанцев.

Я готов максимально помочь братьям, которые страдают от этого бедствия, - написал Кудайберген.

Также он обратился к казахстанцам.

Давайте докажем наше единство и постараемся помочь нашим братьям, ребята!Димаш Кудайберген

2 сентября на территории двух лесничеств Костанайской области произошли пожары, площадь которых 4 сентября превысила 43 тыс. га. Были эвакуированы жители нескольких районов. В результате пожаров пострадали 11 человек, один – погиб. В связи с ЧП регион с рабочим визитом посетил президент Касым-Жомарт Токаев, который оценил ход работ по ликвидации природных пожаров в Аулиекольском районе. По словам главы МЧС РК Юрия Ильина, пожары будут локализованы в ближайшие два дня.

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Динара Халдарова
Кудайберген Димаш Костанайская область
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