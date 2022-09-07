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В Шымкенте школьный работник сдавал ноутбуки в ломбарды

компьютер сдавал в ломбард работник школы Фото: pixabay
Осужденный сказал, что в течение трех месяцев поставит в школу точно такие же ноутбуки. В управлении образования проследят, чтобы техника соответствовала, сообщает Zakon.kz.

В Шымкенте работник школы заложил в ломбарды более 200 ноутбуков, которые предназначались для учеников. А в суде заявил, что на преступление его подтолкнула страсть к азартным играм. Суд признал мужчину виновным в растрате чужого имущества и приговорил к 7,5 годам колонии, сообщает КТК.

Все вырученные деньги он относил в букмекерские конторы. Мужчина полностью признал свою вину.

В местном управлении образования рассказали, что нового IT-инженера приняли на работу в 77-ю школу имени Асанбая Аскарова в прошлом году. Свою аферу он провернул во время пандемии. Технику раздали учащимся для онлайн-обучения. В течение пяти месяцев (с января по май прошлого года) мужчина собирал у школьников ноутбуки под предлогом ремонта. Но не возвращал, а продавал их.

Вскрылась огромная недостача во время инвентаризации уже в конце учебного года. 28-летнему мужчине удалось выручить за школьную технику более 35 млн тенге. Кроме того, что мужчину отправили в тюрьму, его еще и обязали вернуть школе всю технику, аналогичную украденной.

К слову, при покупке ноутбуков, они стоили 145 тысяч тенге, сейчас их цена – около 155 тысяч тенге за штуку.

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