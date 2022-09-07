Новый сезон Лиги чемпионов стартовал дублем Мбаппе и Холанда

Накануне прошли первые матчи группового раунда Лиги чемпионов сезона 2022/23. Уже на старте самого престижного футбольного турнира Европы заявили о себе "звезды-бомбардиры" – Килиан Мбаппе ("ПСЖ") и Эрлинг Холанд ("МанСити"), сообщает Zakon.kz.

Ведущие футболисты своих клубов, Мбаппе и Холанд, отметились двумя голами в ворота соперников, что позволило их командам одержать стартовые победы в Лиге чемпионов. Так, французский форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе помог своему коллективу на "Парк де Пренс" одолеть туринский "Ювентус" – 2:1.

Фото: Instagram/championsleague

Звездный новичок английского "Манчестер Сити" норвежец Эрлинг Холанд после успешного старта в АПЛ начал забивать и в ЛЧ. Его дубль принес успех "горожанам" в гостевом матче с "Севильей" – 4:0.

Фото: Instagram/championsleague

Действующий победитель ЛЧ мадридский "Реал" на выезде разгромил "Селтик" (Шотландия) – 3:0.

Другие результаты первого игрового дня ЛЧ:

"Динамо" (Загреб) – "Челси" – 1:0.

"Ред Булл Австрия" – "Милан" – 1:1.

"РБ Лейпциг" – "Шахтер" – 1:4.

"Боруссия" – "Копенгаген" – 3:0.

"Бенфика" – "Маккаби" – 2:0.

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