Примож Роглич не поднимется 4-й раз подряд на подиум "Вуэльты"

Велокоманда Jumbo-Visma объявила, что лидер и капитан их коллектива Примож Роглич не выйдет на старт 17-го этапа испанского Гранд-тура. Это связано с падением накануне после атаки на некатегорийном подъеме, сообщает Zakon.kz.

Трехкратный чемпион "Вуэльты" перед 17-м этапом занимал вторую строчку в генеральной классификации, уступая Ремко Эвенепулу 1 минуту 26 секунд. В этом сезоне Примож уже второй раз сходит с Гранд-туров после падения. До этого он вынужден был покинуть "Тур де Франс-2022" после 15-го этапа.

На нынешнем испанском первенстве словенец одержал две победы: стал лучшим на 4-м этапе и плюс отпраздновал успех со своей дружиной в командной гонке на время. Тогда же Роглич и надел красную майку лидера на один день.

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